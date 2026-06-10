الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 فلسطينيا، بينهم امرأة، خلال حملات دهم واقتحام نفذتها اليوم، الأربعاء، في عدد من المناطق بالضفة الغربية المحتلة.



ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اعتقلت قوات الاحتلال 10 فلسطينيين من قرية حوسان غربي بيت لحم، كما اعتقلت امرأة وشابا من بلدتي بيت إيبا وبرقة شمال غربي نابلس، بالإضافة إلى اعتقال فلسطيني والاعتداء على آخرين في رام الله.

في السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى وبلدات في محافظة جنين، وداهمت منزلا وحولته إلى نقطة تحقيق وثكنة عسكرية واقتحمت عددا من المنازل وفتشتها واحتجزت عددا كبيرا من المواطنين وحققت معهم.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة تصعيدا في الاقتحامات وعمليات الاعتقال وإغلاق الطرق، إلى جانب اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم.