الولايات المتحدة تؤكد مجددا التزامها بالدفاع عن اليابان

أكدت الولايات المتحدة مجددا التزامها بالدفاع عن اليابان، مستخدمة كامل قدراتها الدفاعية، بما في ذلك القدرات النووية.

جاء ذلك في بيان مشترك حول أحدث جولة من "حوار الردع الموسع" بين الولايات المتحدة واليابان التي عقدت هذا الأسبوع في طوكيو، بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية اليوم.

وجاء في البيان أن الوفد ضم مشاركين من هيئة الأركان المشتركة اليابانية، وهيئة الأركان المشتركة الأمريكية، والقيادة الاستراتيجية الأمريكية، وقيادة المحيطين الهندي والهادئ الأمريكية، والقوات الأمريكية في اليابان.

وأكدت الولايات المتحدة مجددا خلال حوار الردع الموسع التزامها بالدفاع عن اليابان، مستخدمة كامل قدراتها الدفاعية، بما في ذلك القدرات النووية، في حين شددت اليابان مجددا على دعمها للقوات والعمليات الأمريكية التي تحافظ على السلام.

وناقش الوفدان جهود الولايات المتحدة لتحديث وتطوير قواتها النووية، فضلا عن سياسة اليابان الدفاعية وقدراتها، في ظل تزايد التهديدات النووية الإقليمية. وقدم الجانب الياباني عرضا موجزا عن عملية صياغة استراتيجية الأمن القومي، واستراتيجية الدفاع الوطني، وبرنامج تعزيز القدرات الدفاعية.

والتزم الوفدان بمواصلة المناقشات حول هذه القضايا لتعزيز التنسيق والتوافق العملياتي، فضلا عن الرسائل الاستراتيجية. وشجعت اليابان بقوة سعي الولايات المتحدة إلى إجراء محادثات متعددة الأطراف لتحقيق الاستقرار الاستراتيجي، للمساعدة في تجنب سباق التسلح النووي، ومعالجة المخاوف بشأن التجارب النووية، والحد من المخاطر النووية، وتعزيز الشفافية، بما في ذلك من خلال حوارات الحد من التسلح مع الصين وروسيا، بحسب البيان.