قرار عاجل بشأن محاكمة المتهم بإنهاء حياة أمه وشقيقته في النزهة

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته بمنطقة النزهة، بدعوى شكه في سلوكهما، لـ جلسة 25 أكتوبر لورود التقرير الطبي.

تفاصيل القضية

وأحالت النيابة العامة، المتهم إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بإنهاء حياة والدته وشقيقته داخل مسكن الأسرة بمنطقة النزهة باستخدام سلاح أبيض، بعدما زعم اعتقاده بسوء سلوكهما.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم أعد سلاحًا أبيض، وتوجه إلى مسكن المجني عليهما، وتمكن من الدخول بعد كسر باب الشقة باستخدام أدوات، قبل أن يعتدي عليهما بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من الجسد، ما أسفر عن وفاتهما، وفقًا لما أثبته تقرير الصفة التشريحية.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم تهمتي إحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني، وحيازة أداتين استخدمهما في ارتكاب الواقعة دون مبرر قانوني أو ضرورة مهنية.