لـ 26 سبتمبر| تأجيل محاكمة 24 متهما بخلية مدينة نصر

قررت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 24 متهما في القضية رقم 21574 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، في خلية مدينة نصر، لجلسة 26 سبتمبر لسماع الشهود.



تفاصيل أمر الإحالة

ووجه للمتهم الأول بأمر الإحالة وأخرين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.

ووجه لباقي المتهمين في القضية تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ووجه لأخرين تهم تمويل الإرهاب.