القبض على شاب قاد دراجة نارية أعلى رصيف محطة قطار في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بالسير أعلى رصيف إحدى محطات القطار والنزول من المكان المخصص لذوى الهمم بالغربية معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (طالب – مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 21 الجارى بقصد الإستعراض تم التحفظ على الدراجة النارية ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.