محافظ الغربية: نواصل رفع كفاءة الطرق في المراكز والمدن

أكد محافظ الغربية اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، استمرار متابعة مشروعات الرصف ورفع كفاءة الطرق بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتحسين مستوى الخدمات وتيسير حركة المواطنين.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ بدء أعمال رصف طريق (سنباط- شرشابه) بمركز زفتى، بطول 2.5 كم وعرض 8 أمتار، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية 2025/2026، والتي تنفذها مديرية الطرق والنقل بالغربية بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه.

وأوضح عبدالمعطي أن الطريق يمثل محورًا مهمًا يربط بين مجلس قروي سنباط وطريق زفتى/ المحلة الكبرى، وصولًا إلى مجلس قروي شرشابه وقرى مركز السنطة، مشددا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية وسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد.