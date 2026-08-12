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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الكهرباء تزف بشرى.. محمود عصمت: توفير 19 مليار متر مكعب من الغاز

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
منار عبد العظيم

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة تعمل على توفير نحو 19 مليار متر مكعب من الغاز، بقيمة تصل إلى حوالي 9.5 مليار دولار، وهو ما يمثل وفرًا كبيرًا في استهلاك الغاز.

وأوضح عصمت في تصريحات لـ أحمد موسي،أن هذا الوفر يأتي بالتزامن مع التوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، بما يسهم في خفض استهلاك الوقود التقليدي.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضًا في الانبعاثات الكربونية، مع استمرار التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة.

وأكد أن التوسع في الطاقة المتجددة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق وفر أكبر في الوقود، إلى جانب دعم جهود الدولة في خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة.

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وزير الكهرباء

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