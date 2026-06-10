جيش الاحتلال ينسف منازل في الغندورية ويشن غارات على جنوب لبنان

شهد جنوب لبنان تصعيداً عسكرياً جديداً، حيث أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على نسف العديد من المنازل في بلدة الغندورية في قضاء بنت جبيل، ما أدى إلى أضرار مادية واسعة في المنطقة، في إطار الاعتداءات المتواصلة على البلدات الجنوبية.

وفي قضاء النبطية، شنّ الطيران الحربى للاحتلال الاسرائيلى غارة جوية استهدفت بلدة حومين الفوقا، كما أفادت الأنباء بأن الطيران الحربي الإسرائيلى استهدف بلدة الغسانية بصاروخين، وسط حالة من الترقب والقلق بين الأهالي.

أما في قضاء صور، فقد أغار الطيران الاسرائيلى مجدداً على بلدة ديرقانون النهر، مواصلاً استهدافه مناطق عدة في الجنوب، فيما تعمل الجهات المعنية على متابعة التطورات الميدانية وتقييم حجم الأضرار الناجمة عن الغارات.