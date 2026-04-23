مصر تبدأ خطوات إعداد الاستراتيجية الثانية لحقوق الإنسان بحوار مجتمعي واسع.. شاهد
قمة من العيار الثقيل.. التشكيل المتوقع لـ بيراميدز أمام الزمالك بالدوري
صحة المنوفية تضبط مخالفات تهدد سلامة المرضى بالمراكز الطبية الخاصة
تصنيف مثير لمنتخبات مونديال 2026.. أين يقع الفراعنة بين كبار العالم؟
بعد تغيير الساعة.. موعد صلاة العشاء في التوقيت الصيفي الجديد 2026
مجمع إعلام قنا يناقش آليات التعامل مع الحيوانات الضالة
لا يستغل تعثر المنافسين.. فتحي سند يقلل من فرص الأهلي في الدوري
قمة مشتعلة على صدارة الدوري.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز
العفاسي يعلق على جدل أغنية «تبت يدين إيران»: ركزوا على كلمة وتجاهلوا قضايا أكبر
بعد تغيير الساعة.. موعد صلاة الفجر في التوقيت الصيفي الجديد
أيمن يونس يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز: مباراة تحتاج تركيز
الحكومة تتحرك لاحتواء تداعيات الحرب.. خطة لتأمين السلع وضبط الأسواق
موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة

عبد العزيز جمال

شهدت محركات البحث خلال الساعات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الاستفسار حول موعد صرف معاشات شهر مايو 2026 وهل سيكون بالزيادة الجديدة أم لا؟، بالتزامن مع اقتراب حلول الشهر الجديد، حيث يترقب أصحاب المعاشات والمستفيدون الإعلان الرسمي لموعد الصرف، إلى جانب التعرف على أماكن الحصول على المعاشات بسهولة ويسر.

موعد صرف معاشات مايو 2026

يواصل ملايين المواطنين متابعة موعد بدء صرف المستحقات الشهرية باهتمام بالغ، في ظل حالة من الترقب لمعرفة الموعد الرسمي لبدء صرف المعاشات، خاصة مع اعتماد شريحة كبيرة من أصحاب المعاشات على هذه المستحقات في تلبية احتياجاتهم الأساسية مع بداية كل شهر.
 

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

موعد صرف معاشات شهر مايو 2026

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن عملية صرف معاشات شهر مايو 2026 ستنطلق رسميًا اعتبارًا من يوم الجمعة 1 مايو 2026، ليستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين في مختلف محافظات الجمهورية، على أن يتم الصرف دون احتساب الزيادة الجديدة التي من المقرر بدء تطبيقها في 1 يوليو المقبل.

ويأتي صرف المعاشات في هذا التوقيت وفق الجدول المعتاد مع بداية كل شهر، وذلك ضمن آلية تعمل عليها الهيئة لضمان استمرارية انتظام صرف المستحقات الشهرية لأصحاب المعاشات دون أي تأخير، بما يحقق سهولة الوصول إلى المستحقات في مواعيدها المحددة.

أماكن صرف معاشات شهر مايو 2026

أتاحت الهيئة عدة وسائل لصرف المعاشات، بهدف التيسير على المواطنين وتخفيف الضغط على منافذ الصرف، وتشمل أماكن صرف معاشات مايو:

  • منافذ البريد المصري
  • فروع البنوك الحكومية والتجارية
  • منافذ شركة فوري
  • ماكينات الصراف الآلي ATM
  • المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة

وتمنح هذه الوسائل أصحاب المعاشات مرونة كبيرة في اختيار الطريقة الأنسب لصرف مستحقاتهم الشهرية بسهولة وأمان.

الاستعلام عن معاشات شهر مايو 2026

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن تفاصيل المعاش إلكترونيًا من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك عبر الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
  • اختيار أيقونة صاحب معاش
  • الضغط على الخدمات التأمينية
  • اختيار الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش
  • إدخال الرقم القومي
  • الضغط على استعلام

وبعد ذلك تظهر البيانات الأساسية الخاصة بملف المعاش وقيمة المستحقات التأمينية.
 

تحركات رسمية.. تفاصيل زيادة المعاشات وموعد الصرف

رفع الحد الأدنى للمعاشات في 2026

في إطار التعديلات الجديدة، تم رفع الحد الأدنى للمعاشات في مصر للمحالين للتقاعد بدءًا من يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا شهريًا، بدلًا من 1495 جنيهًا سابقًا.

ويأتي هذا التعديل في إطار تحسين مستويات الدعم لأصحاب المعاشات، وربط قيمة المعاشات بزيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.

تفاصيل الحد الأدنى والأقصى للمعاشات

جاءت الحدود الجديدة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية كالتالي:

  • الحد الأدنى للمعاش: 1755 جنيهًا شهريًا
  • الحد الأقصى للمعاش: 13360 جنيهًا شهريًا
  • الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني: 2700 جنيه
  • الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني: 16700 جنيه

وتطبق هذه القيم الجديدة على المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بداية من يناير 2026.

خطوة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات

تعكس هذه الزيادات توجه الدولة نحو تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتقديم دعم أكبر للفئات المستحقة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط الاقتصادية.

وتحرص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على تطوير خدماتها باستمرار لتلبية احتياجات أصحاب المعاشات بأفضل صورة ممكنة.

زيادة المعاشات السنوية

تتصدر زيادة المعاشات السنوية 2026 اهتمامات شريحة كبيرة من المواطنين في مصر، مع تزايد التساؤلات حول قيمة الزيادة الجديدة وموعد صرفها الرسمي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يجعل أي تحرك في ملف المعاشات محل متابعة دقيقة من أصحاب المعاشات وأسرهم.

ويأتي هذا الاهتمام في وقت تعمل فيه الدولة على مراجعة دورية لمنظومة التأمينات الاجتماعية، بما يضمن تحقيق التوازن بين قدرة النظام المالي للدولة وبين تحسين مستوى معيشة المستحقين.
 

زيادة المعاشات 2025

الموعد الرسمي لصرف زيادة المعاشات 2026

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن زيادة المعاشات السنوية 2026 يتم صرفها بشكل دوري كل عام اعتبارًا من الأول من شهر يوليو، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

ويعد هذا الموعد ثابتًا ضمن المنظومة التأمينية، حيث يحصل أصحاب المعاشات على العلاوة السنوية في نفس التوقيت من كل عام دون تغيير، ما يضمن استقرار آلية الصرف وتنظيمها.

كيفية تحديد نسبة الزيادة السنوية

أوضحت الهيئة أن تحديد نسبة زيادة المعاشات السنوية 2026 لا يتم بشكل عشوائي، بل يعتمد على دراسات اكتوارية دقيقة تهدف إلى:

  • ضمان استدامة نظام التأمينات الاجتماعية
  • تحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والالتزامات
  • مراعاة الظروف الاقتصادية العامة

ومن المنتظر الإعلان عن النسبة النهائية بعد الانتهاء من هذه الدراسات واعتمادها رسميًا من الجهات المختصة.
 

زيادة المعاشات 2025

الحد الأقصى لنسبة الزيادة

بحسب القوانين المنظمة، فإن الحد الأقصى لـ زيادة المعاشات السنوية 2026 قد يصل إلى 15%، إلا أن النسبة الفعلية يتم تحديدها وفق نتائج الدراسة الاكتوارية.

طبيعة العلاوة السنوية

تأتي زيادة المعاشات السنوية في صورة علاوة دورية سنوية تهدف إلى مساعدة أصحاب المعاشات على مواجهة أعباء المعيشة وارتفاع الأسعار.

وتُصرف هذه العلاوة بشكل موحد لجميع المستحقين دون ارتباط بعدد سنوات الخدمة أو قيمة الاشتراك، حيث تُعد دعمًا اجتماعيًا عامًا لتحسين مستوى الدخل.

لا زيادات إضافية حتى الآن

حتى هذه اللحظة، لم تصدر أي قرارات رسمية بشأن وجود زيادات إضافية بجانب زيادة المعاشات السنوية 2026، حيث تظل العلاوة السنوية هي الأساس.

ويقتصر أي دعم إضافي على حالات محددة فقط من خلال ما يعرف بـ"فروق التسوية"، والتي يتم صرفها مرة واحدة لبعض الحالات دون أن تكون زيادة دورية.

مطالب بزيادة إضافية لدعم أصحاب المعاشات

طالبت نقابة أصحاب المعاشات بضرورة النظر في أوضاع المستحقين بشكل أوسع، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، مؤكدة أهمية دعم زيادة المعاشات السنوية 2026 بآليات إضافية تساعد على مواجهة الضغوط المعيشية.

كما أشارت النقابة إلى ضرورة تحقيق نوع من العدالة بين أصحاب المعاشات والموظفين، بعد رفع الحد الأدنى للأجور خلال الفترة الماضية.
 

الموعد الرسمي لزيادة المعاشات 15%

أهمية الزيادة للمواطنين

تمثل زيادة المعاشات السنوية 2026 عنصرًا أساسيًا في دعم ملايين الأسر، حيث تساعد على:

  • تحسين القدرة الشرائية
  • مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة
  • تحقيق قدر من الاستقرار المالي
  • تخفيف الأعباء عن كبار السن وأصحاب الدخول الثابتة

يواصل المواطنون حالة من الترقب انتظارًا للإعلان عن النسبة النهائية لـ زيادة المعاشات السنوية 2026، وذلك بعد استكمال الدراسات الاقتصادية المرتبطة بتحديد قيمة الزيادة خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن القرار الرسمي قبل موعد صرف معاشات شهر يوليو بوقت كافٍ، بما يتيح لأصحاب المعاشات والمستفيدين التعرف بشكل واضح على القيمة الجديدة للمستحقات المالية بعد تطبيق الزيادة.

وزير التربية والتعليم

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

جدول امتحانات شهر ابريل

بعد تعديل جدول امتحانات شهر ابريل بسبب اجازة عيد العمال|ننشر المواعيد الجديدة

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

علي غزلان و فرح شعبان

حقيقة انفصال البلوجر علي غزلان عن فرح شعبان؟

ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في القوصية بأسيوط

تسبب نزيفا داخليا.. ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في أسيوط

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

عيد العمال

رسميا.. ترحيل إجازة عيد العمال 2026 إلى هذا الموعد

صورة أرشيفية

تغيير موعد امتحانات شهر أبريل مرتين يثير الجدل.. والأهالي: اِلغوها أحسن

ترشيحاتنا

مصر للطيران

مصر للطيران للمسافرين: تأكدوا من مواعيد رحلاتكم مع تطبيق التوقيت الصيفي فجر الجمعة

مبادرة طلاب الأزهر

طلاب جامعة الأزهر الوافدون من 22 دولة يدعمون 1000 طفل يتيم

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة

حملات للقضاء على مصادر التلوث على ترعة المحمودية ومصرف القلعة بالإسكندرية

بالصور

طريقة عمل شاورما الفراخ في البيت زي المحلات.. تتبيلة سرية وطعم مدخن

طريقة عمل شاورما الفراخ في الطاسة

بالبرنيطة .. مى عمر ومحمد سامى فى آخر ظهور لهما

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

بعد القبض لنشر فيديوهات خادشة للحياء.. 5 صور للبلوجر حبيبة رضا

فيديو

ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

رجل تركي وقبره

9 مرات.. رجل ينجو من الموت ويقرر حفر قبره بيده

عدنان صلاح

عريس جديد.. وفاة شاب مصري في شوارع إيطاليا بحادث غامض

التيك توكر كوكو

مش دكتور.. جامعة طنطا ترد على فيديو التخرج المثير للجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد