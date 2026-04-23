الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
التأمينات الاجتماعية تستعد لموعد صرف معاشات مايو

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لموعد صرف معاشات شهر مايو 2026 .

تؤكد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه تم إطلاق منظومة التحول الرقمي اعتباراً من 24/2/2026 وذلك بعد إجراء كافة الإختبارات وتدريب العاملين والتشغيل التجريبي للمنظومة تدريجياً على مدار سنة ونصف قبل التشغيل الفعلي.

وتجدر الإشارة إلى أنه عادةً ما تشهد الأنظمة الرقمية التي تتسم بالضخامة في حجم البيانات وعدد المتعاملين بعض التحديات في المرحلة الأولى للإطلاق حتى يستقر العمل وفقاً لدورة العمل الجديدة، وأن الهيئة تعمل على مدار الساعة لتحقيق استقرار المنظومة، وفي هذا الصدد تؤكد الهيئة على الحقائق الآتية:

1- عدم وجود أعطال في المنظومة، ولكن يوجد بطء في أداء بعض الخدمات (وليس كل الخدمات التي تقدمها المنظومة) وهو مايعمل عليه المختصين بالهيئة مع الشركة المنفذة واستشاري المشروع ومركز البيانات على مدار الساعة لسرعة تلافي المشكلة في أسرع وقت.

2- لايوجد توقف في صرف المعاشات حيث تم صرف معاشات شهر أبريل في موعدها دون تأخير، كما سيتم صرف معاش شهر مايو في المواعيد المقررة قانوناً (اليوم الأول من كل شهر).

3- بالنسبة لحالات استحقاق المعاش الجديدة، سيتم صرف المعاشات والمكافآة تباعاً من الأسبوع القادم، مع إرسال رسالة نصية على هاتف صاحب الشأن.

وجدير بالذكر أن منظومة التحول الرقمي للهيئة تحقق العديد من المزايا التي تضمن تقديم خدمة تأمينية متميزة لمختلف المتعاملين مع الهيئة سواء السادة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم وأصحاب الأعمال منها رفع المعاناة عن كاهل المتعاملين مع الهيئة من خلال عدم تقييد أداء الخدمة بالنطاق الجغرافي لمكان الملف ومن ثم تقديم الخدمة للمواطن من أي مكتب من مكاتب الهيئة المنتشرة على مستوى الجمهورية، حوكمة كافة إجراءات دورة العمل وفصل أداء الخدمة عن تشغيلها، إحكام الرقابة والسيطرة على كافة عناصر النظام منعاً للتحايل والانحرافات، التوسع تدريجياً في تقديم الخدمات الرقمية دون الحاجة لزيارة أحد مقرات الهيئة، تمهيد الطريق لاستخدام الذكاء الإصطناعي في أداء الخدمات التأمينية.

وتتوجه الهيئة بالشكر والتحية والتقدير لجمهور المتعاملين مع الهيئة لتحملهم وتفهمهم الوضع الحالي مع كامل اعتذارنا عن البطء الحالي في أداء بعض الخدمات وهي مشكلة مؤقتة جاري العمل على إنهائها في القريب العاجل.

