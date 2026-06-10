نهاد سمير: وفاة الفنان عبد العزيز مخيون بعد وعكة صحية شديدة

كشفت الإعلامية نهاد سمير، عن وفاة الفنان عبد العزيز مخيون، فجر اليوم، عن عمر ناهز الـ80 عاما بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، استدعت نقله إلى أحد مستشفيات وحجزه داخل العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأضافت خلال تقديمها برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه من المقرر إقامة صلاة الجنازة ، اليوم، بـ عزبة مخيون بمحافظة البحيرة.

وتقام صلاة الجنازة وتشييع الجثمان، عقب صلاة العصر اليوم الأربعاء بالمسجد الكبير بقرية زكي أفندي القبلية التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، على أن يتلقى أفراد الأسرة واجب العزاء بالقرية.

ولد الفنان عبد العزيز مخيون، في أبو حمص وتخرج في معهد الفنون المسرحية، ثم درس الموسيقى والتمثيل، والتحق بفرقة التلفزيون المسرحية، وأسس مسرح الفلاحين وعمل مخرجا مسرحيا، وحصل على منحة من الحكومة لدراسة المسرح في فرنسا، وله خمسة أبناء.