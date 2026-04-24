لمدة يومين.. تحويلات مرورية بكوبري 6 أكتوبر
موعد صلاة الفجر في التوقيت الصيفي الجديد
حالات التصالح في مخالفات البناء 2026 وشروط القبول
مصرع شخصين وإصابة آخر في اشتعال سيارة على طريق الإسماعيلية السويس
ركزوا على المراجعة.. التعليم تحسم الجدل حول حذف وتخفيف المناهج قبل الامتحانات
51.9 جنيه.. آخر تحديث لأقل سعر دولار اليوم
مصطفى بكري: أطالب بالمحاكمة العسكرية لكل من يتلاعب بالأسعار.. ترامب: ارتفاع أسعار النفط أفضل من امتلاك إيران لسلاح نووي| أخبار التوك شو
قد ساعتك الآن لـ 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 رسميًا
التأمينات تستعد لصرف معاشات مايو وتؤكد تطوير السيستم لا يعوق عملية الصرف
قضية تهريب تمويني كبرى بسوهاج.. ضبط 172 طن دقيق بلدي مدعم خلال حملة بالعسيرات
ترامب: تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 3 أسابيع
رغم الدمار.. محمد موسى يؤكد: الأمل لا يموت في غزة
التأمينات تستعد لصرف معاشات مايو وتؤكد تطوير السيستم لا يعوق عملية الصرف

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لموعد صرف معاشات شهر مايو 2026، مؤكدة أن التطوير الجديد في منظومة التحول الرقمي لم يعوق عملية الصرف المعاشات.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الصرف سيتم في موعده المحدد قانونًا اعتبارًا من الأول من مايو.

يأتي ذلك فى الوقت الذي تزايدت شكوى المواطنين من تعطل الشبكة الإلكترونية فى مكاتب التأمينات طوال الفترة الماضية بسبب التحديثات التى تجريها الهيئة على المنظمة الإلكترونية .

وأوضحت الهيئة القويمة للتأمين الاجتماعي، أنها أطلقت منظومة التحول الرقمي الجديدة بدءًا من 24 فبراير 2026، عقب الانتهاء من الاختبارات الفنية وتدريب العاملين، إلى جانب تشغيل تجريبي استمر نحو عام ونصف، تمهيدًا للتشغيل الفعلي.

 وأشارت إلى أن مثل هذه الأنظمة الضخمة قد تواجه بعض التحديات في المراحل الأولى، خاصة مع كِبر حجم البيانات وعدد المتعاملين، مؤكدة العمل على مدار الساعة لتحقيق الاستقرار الكامل للمنظومة.

وأكدت الهيئة أنه لا توجد أعطال بالمنظومة، إلا أن هناك بطئًا نسبيًا في أداء بعض الخدمات، وهو ما يتم التعامل معه حاليًا بالتنسيق مع الشركة المنفذة واستشاري المشروع ومركز البيانات، لضمان سرعة حل المشكلة. وشددت على انتظام صرف المعاشات، حيث تم صرف معاشات شهر أبريل في موعدها دون تأخير، مع استمرار الصرف بشكل طبيعي في مايو.

وفيما يتعلق بحالات استحقاق المعاش الجديدة، أوضحت الهيئة أنه سيتم صرف المستحقات والمكافآت تباعًا بدءًا من الأسبوع المقبل، مع إخطار المستحقين عبر رسائل نصية على هواتفهم.

وأكدت الهيئة أن منظومة التحول الرقمي الجديدة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات التأمينية، من خلال إتاحة الحصول على الخدمة من أي مكتب على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي للملف، إلى جانب تعزيز الحوكمة والرقابة، والحد من التلاعب، والتوسع في تقديم الخدمات الرقمية، تمهيدًا لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مستقبلًا.

ويبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين في مصر نحو 11.5 مليون مواطن، حيث يتم صرف المعاشات شهريًا من خلال عدة منافذ تشمل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، ومكاتب البريد، وفروع البنوك، وبنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية، بما يضمن سهولة حصول المواطنين على مستحقاتهم.

كما تتيح الهيئة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن المعاشات من خلال موقعها الرسمي، باستخدام الرقم القومي، لمعرفة قيمة المعاش وموعد الصرف.

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة أن الزيادة السنوية للمعاشات تُصرف في الأول من يوليو من كل عام، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مشيرة إلى أنها تواصل حاليًا إعداد الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة المقررة، على أن يتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها.

يذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تصرف المعاشات ل 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات في الأول من كل شهر من خلال عدة منافذ لتيسير حصول المستحقين على مستحقاتهم، وتشمل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وفروع البنوك، ومكاتب البريد، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية.

و تتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش وموعد الصرف إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للهيئة، من خلال إدخال الرقم القومي والاطلاع على تفاصيل المعاش المستحق.

كما يستفيد من منظومة المعاشات في مصر نحو 11.5 مليون مواطن، في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وضمان انتظام صرف المستحقات التأمينية للمستفيدين.

كما يُذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ينظم منظومة التأمينات في مصر، ويحدد الضوابط الخاصة بالتأمينات المختلفة، بما في ذلك تأمين البطالة للعاملين بالقطاعين العام والخاص، وفقًا للشروط المحددة في القانون.

معاشات صرف معاشات مايو موعد صرف المعاشات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف المعاشات

