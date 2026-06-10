الرئيس اللبناني: لا خيار إلا الدولة والمفاوضات أقل كلفة من الحرب

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون أنه "لا خيار إلا الدولة"، مشدداً على أن اللبنانيين يتطلعون إلى العيش تحت مظلة مؤسساتها، وأن الدولة بدأت تستعيد دورها بعد سنوات من الأزمات والحروب وسوء الإدارة والفساد.

وخلال استقباله وفداً من رؤساء بلديات كسروان الفتوح، جدد عون تمسكه بخيار المفاوضات لاستعادة دور الدولة وسيادتها، معتبراً أنها “أقل كلفة من الحرب”، ورافضاً أي عودة إلى الوصايات أو التدخلات الخارجية في الشأن اللبناني.

وأكد الرئيس اللبناني أن الوحدة الوطنية تمثل الضمانة الأساسية لحماية البلاد، مشيراً إلى أن الحروب السابقة لم تحقق للبنان سوى خسائر بشرية ومادية، وأن الدولة ماضية في جهود النهوض والإصلاح.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد البلدي عن دعمهم لجهود رئيس الجمهورية في تعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ الاستقرار والوحدة الوطنية.