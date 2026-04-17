الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

امتى الصرف؟ التأمينات تكشف موعد ونسبة زيادة معاشات شهر مايو 2026

معاشات شهر مايو 2026
معاشات شهر مايو 2026
خالد يوسف

عقب إعلان الزيادة الجديدة في الأجور ورفع الحد الأدنى للرواتب بقيمة 1000 جنيه، يترقب أصحاب المعاشات موعد الزيادة السنوية المقررة لعام 2026 وتفاصيلها، في انتظار صدور قرارات جديدة من شأنها تحسين مستوى المعيشة وزيادة قيمة المعاشات، وذلك لتلبية احتياجاتهم وشراء مستلزماتهم الأسرية.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2026

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن صرف معاشات شهر مايو 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 1 من ذات الشهر وتستمر حتى نهايته، وذلك لأصحاب المعاشات والمستحقين البالغ عددهم قرابة 11.5 مليون مواطن.

ولفتت إلى أن المعاشات ستكون متوفرة في مواعيد الصرف المعلنة ويمكن الحصول عليها من خلال: «ماكينات الصراف الآلي ATM، فروع البنوك، مكاتب البريد، المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول لمن يفضلون المعاملات الرقمية».

وأكدت استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان انسيابية عمليات الصرف وتوفير السيولة النقدية الكافية بجميع منافذ الخدمة على مستوى الجمهورية، لتجنب أي زحام أو تأخير في استلام المستحقات.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر مايو 2026

- زيارة موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالضغط هــــنا.

- اضغط على أيقونة صاحب معاش.

- اختيار أيقونة الخدمات التأمينية للاستعلام عن المعاشات.

- اضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- اضغط على أيقونة استعلام، تظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

تفاصيل زيادات المعاشات

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الزيادة السنوية للمعاشات تُطبق بانتظام في الأول من يوليو من كل عام، وذلك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينظم آلية صرف الزيادات الدورية للمستفيدين، حيث من المتوقع أن تصل نسبة الزيادة إلى 15% كحد أقصى، على أن يتم صرفها مع معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.

وأشارت الهيئة إلى أنها تُجري حاليًا الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة الجديدة للعام الحالي، بما يضمن الحفاظ على التوازن المالي واستدامة نظام التأمينات الاجتماعية، لافتة إلى أنه سيتم إعلان النسبة النهائية فور الانتهاء من هذه الدراسات واعتمادها رسميًا.

كما شددت على أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية حقوق أصحاب المعاشات، مع مراعاة الأبعاد المالية للنظام التأميني، على أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل للرأي العام قبل موعد تطبيق الزيادة في يوليو المقبل.

