يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد صرف معاشات شهر مايو 2026، إلى جانب معرفة أماكن الصرف وقيمة المستحقات المالية، في ظل حرص الدولة على ضمان انتظام صرف المعاشات وتيسير حصول المستفيدين عليها بسهولة ويسر.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2026

وأعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تفاصيل صرف معاشات شهر مايو 2026، في إطار خطة الدولة لضمان انتظام صرف المستحقات لأكثر من 11.5 مليون مستفيد، مع التوسع في وسائل الصرف لتيسير الإجراءات وتخفيف التكدس.

موعد صرف معاشات مايو 2026

يبدأ صرف معاشات شهر مايو 2026 اعتبارا من يوم 1 مايو، على أن يستمر الصرف تدريجيا حتى نهاية الشهر، بما يوفر مرونة في الحصول على المستحقات ويحد من الزحام.

أماكن صرف المعاشات

وفرت الهيئة عدة قنوات لصرف المعاشات، تشمل:

منافذ فوري

بطاقات ميزة

مكاتب البريد المصري

ماكينات الصراف الآلي ATM

قيمة معاشات مايو 2026 حسب الشرائح

تختلف قيمة المعاشات وفقا للشرائح التأمينية، وجاءت كالتالي:

الشريحة الأولى: 1495 جنيها

الشريحة الثانية: 1725 جنيها

الشريحة الثالثة: 1840 جنيها

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه

الشريحة الخامسة: 2645 جنيها

الشريحة السادسة: 2990 جنيها

الشريحة السابعة: 3335 جنيها

الشريحة الثامنة: 3680 جنيها

الشريحة التاسعة: 4025 جنيها

الشريحة العاشرة: 4370 جنيها

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيها

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيها

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيها

خطوات الاستعلام عن المعاش

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن بياناتهم بسهولة من خلال الموقع الرسمي للهيئة عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي

اختيار “صاحب معاش”

الدخول إلى الخدمات التأمينية

اختيار الاستعلام عن البيانات الأساسية

إدخال الرقم القومي والضغط على “استعلام”

وتظهر البيانات فورا، بما يتيح للمستفيدين الحصول على المعلومات بشكل سريع دون الحاجة إلى التوجه لمقار الخدمة.