إلهام أبو الفتح
موعد صرف معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026
موعد صرف معاشات مايو 2026
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد صرف معاشات شهر مايو 2026، إلى جانب معرفة أماكن الصرف وقيمة المستحقات المالية، في ظل حرص الدولة على ضمان انتظام صرف المعاشات وتيسير حصول المستفيدين عليها بسهولة ويسر.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2026

وأعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تفاصيل صرف معاشات شهر مايو 2026، في إطار خطة الدولة لضمان انتظام صرف المستحقات لأكثر من 11.5 مليون مستفيد، مع التوسع في وسائل الصرف لتيسير الإجراءات وتخفيف التكدس.

موعد صرف معاشات مايو 2026

يبدأ صرف معاشات شهر مايو 2026 اعتبارا من يوم 1 مايو، على أن يستمر الصرف تدريجيا حتى نهاية الشهر، بما يوفر مرونة في الحصول على المستحقات ويحد من الزحام.

أماكن صرف المعاشات

وفرت الهيئة عدة قنوات لصرف المعاشات، تشمل:

منافذ فوري
بطاقات ميزة

مكاتب البريد المصري
ماكينات الصراف الآلي ATM

قيمة معاشات مايو 2026 حسب الشرائح

تختلف قيمة المعاشات وفقا للشرائح التأمينية، وجاءت كالتالي:

الشريحة الأولى: 1495 جنيها
الشريحة الثانية: 1725 جنيها
الشريحة الثالثة: 1840 جنيها
الشريحة الرابعة: 2300 جنيه
الشريحة الخامسة: 2645 جنيها
الشريحة السادسة: 2990 جنيها

الشريحة السابعة: 3335 جنيها
الشريحة الثامنة: 3680 جنيها
الشريحة التاسعة: 4025 جنيها
الشريحة العاشرة: 4370 جنيها
الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيها
الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيها
الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات
الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيها

موعد صرف معاشات شهر مايو 2026

خطوات الاستعلام عن المعاش

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن بياناتهم بسهولة من خلال الموقع الرسمي للهيئة عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي
اختيار “صاحب معاش”
الدخول إلى الخدمات التأمينية
اختيار الاستعلام عن البيانات الأساسية
إدخال الرقم القومي والضغط على “استعلام”

وتظهر البيانات فورا، بما يتيح للمستفيدين الحصول على المعلومات بشكل سريع دون الحاجة إلى التوجه لمقار الخدمة.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2026 موعد صرف معاشات شهر مايو موعد صرف معاشات صرف معاشات صرف المعاش

