عدد أيام إجازة شم النسيم 2026

تشهد محركات البحث إقبالا متزايدا من المواطنين لمعرفة موعد وعدد أيام إجازة شم النسيم 2026، والتي يبحث عنها المواطنون تزامنا مع احتفالات أعياد الربيع وعيد القيامة، حيث يترقب العاملون في مختلف القطاعات موعد العطلة الرسمية للحصول علي اجازه.

موعد إجازة شم النسيم 2026 رسميا

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا باعتبار يوم الإثنين الموافق 13 أبريل 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، تشمل العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

موعد إجازة شم النسيم 2026

خريطة الإجازات خلال فترة الأعياد

تتزامن إجازة شم النسيم مع عدد من العطلات، ما يمنح بعض الموظفين إجازة ممتدة، وجاءت كالتالي:

الخميس 9 أبريل: إجازة بمناسبة خميس العهد

الجمعة 10 أبريل: عطلة أسبوعية

السبت 11 أبريل: عطلة أسبوعية

الأحد 12 أبريل: إجازة عيد القيامة

الإثنين 13 أبريل: إجازة شم النسيم

تنظيم العمل خلال فترة الأعياد

تعتمد العديد من المؤسسات أنظمة عمل مرنة خلال هذه الفترة، مثل تنظيم الحضور بنظام الورديات أو منح إجازات للعاملين المسيحيين، بما يحقق التوازن بين استمرارية العمل واحترام المناسبات الدينية.

عدد أيام الإجازة للأقباط

يحصل العاملون من الأخوة الأقباط في بعض القطاعات، خاصة القطاع الخاص، على إجازة ممتدة تصل إلى 5 أيام متتالية خلال شهر أبريل 2026، وفقا للضوابط والقرارات المنظمة.

موعد إجازة شم النسيم 2026

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

13 أبريل: شم النسيم

25 أبريل: عيد تحرير سيناء

1 مايو: عيد العمال

26 مايو: وقفة عيد الأضحى

30 مايو: عيد الأضحى

18 يونيو: رأس السنة الهجرية

2 يوليو: ثورة 30 يونيو

23 يوليو: ثورة 23 يوليو

26 أغسطس: المولد النبوي

6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

وتعد إجازة شم النسيم من أبرز الإجازات الرسمية في مصر، حيث يحتفل بها المصريون سنويا كعيد قومي، وتمنح العاملين يوم راحة مدفوع الأجر في مختلف القطاعات.