الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

عدد أيام إجازة شم النسيم 2026

موعد إجازة شم النسيم 2026
محمد غالي

تشهد محركات البحث إقبالا متزايدا من المواطنين لمعرفة موعد وعدد أيام إجازة شم النسيم 2026، والتي يبحث عنها المواطنون تزامنا مع احتفالات أعياد الربيع وعيد القيامة، حيث يترقب العاملون في مختلف القطاعات موعد العطلة الرسمية للحصول علي اجازه.

موعد إجازة شم النسيم 2026 رسميا

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا باعتبار يوم الإثنين الموافق 13 أبريل 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، تشمل العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

خريطة الإجازات خلال فترة الأعياد

تتزامن إجازة شم النسيم مع عدد من العطلات، ما يمنح بعض الموظفين إجازة ممتدة، وجاءت كالتالي:

الخميس 9 أبريل: إجازة بمناسبة خميس العهد
الجمعة 10 أبريل: عطلة أسبوعية
السبت 11 أبريل: عطلة أسبوعية
الأحد 12 أبريل: إجازة عيد القيامة
الإثنين 13 أبريل: إجازة شم النسيم

تنظيم العمل خلال فترة الأعياد

تعتمد العديد من المؤسسات أنظمة عمل مرنة خلال هذه الفترة، مثل تنظيم الحضور بنظام الورديات أو منح إجازات للعاملين المسيحيين، بما يحقق التوازن بين استمرارية العمل واحترام المناسبات الدينية.

عدد أيام الإجازة للأقباط

يحصل العاملون من الأخوة الأقباط في بعض القطاعات، خاصة القطاع الخاص، على إجازة ممتدة تصل إلى 5 أيام متتالية خلال شهر أبريل 2026، وفقا للضوابط والقرارات المنظمة.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

13 أبريل: شم النسيم
25 أبريل: عيد تحرير سيناء
1 مايو: عيد العمال
26 مايو: وقفة عيد الأضحى
30 مايو: عيد الأضحى
18 يونيو: رأس السنة الهجرية
2 يوليو: ثورة 30 يونيو
23 يوليو: ثورة 23 يوليو
26 أغسطس: المولد النبوي
6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة

وتعد إجازة شم النسيم من أبرز الإجازات الرسمية في مصر، حيث يحتفل بها المصريون سنويا كعيد قومي، وتمنح العاملين يوم راحة مدفوع الأجر في مختلف القطاعات.

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

البنزين

بعد هبوط سعر النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار اليوم

مجتبى خامنئي

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

400 جنيه نزول| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

تقديم الساعة 60 دقيقة

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر

شقق اسكان اجتماعي

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

أسعار الطماطم

بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟

وزير التربية والتعليم

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

التفاصيل الكاملة لمصرع 3 شباب في "زفة عرسان" في الغربية والمنوفية

مضايقات لفظية لفتاة خلال سيرها في الشارع|والفتاة المتعرضة للواقعة:حقي لم يضع وتم القبض عليه

فتاوى

فتاوى| هل يمكن رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة؟.. الإفتاء تكشف عن أحب البيوت إلى الله.. هل يجوز الاحتفال بشم النسيم وأكل الفسيخ والرنجة؟

نظام غذائي لمرضى السكر.. ماذا تأكل وما الذي يجب تجنبه؟

مش الفسيخ ولا الرنجة .. أكلة لذيذة في شم النسيم تعالج الغدة الدرقية والنسيان

نظام غذائي لمرضى الضغط.. ماذا تأكل وما الذي يجب تجنبه؟

قبل أكل الرنجة في شم النسيم .. تعرف على أهم فوائدها وأضرارها

ريهام عبدالغفور والتــ.ـحـرش

تعرضت للتحـرش من مسن.. ريهام عبدالغفور تكشف سر طفولتها

سبب وفاة والد سيمون

سبب مفاجئ.. سيمون تكشف كواليس صادمة وراء وفاة والدها

تريند الفخار

فخار بيتاكل.. ترند غريب على تيك توك يثير القلق وتحذيرات طبية

آية عبدالرحمن

آية عبدالرحمن تروي كواليس حوارها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

