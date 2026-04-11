محافظ البحر الأحمر: افتتاح النسخة الرابعة من معرض ديارنا الجونة تزامنا مع شم النسيم

افتتح الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، يرافقه المهندس سميح ساويرس، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، و رامي عباس استشاري وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات والمعارض، والدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للاستثمار ، فعاليات النسخة الرابعة من معرض "ديارنا الجونة"، تزامنا مع احتفالات شم النسيم، في أجواء احتفالية مميزة تجمع بين التراث المصري وروح العيد.

ويقام المعرض في منطقة داون تاون الجونة خلال الفترة من 11 إلى 18 أبريل 2026، يوميا من الساعة 12 ظهرا وحتى 11 مساء، بمشاركة نحو 100 عارض وعارضة من مختلف محافظات الجمهورية، يعرضون منتجاتهم اليدوية التي تعكس أصالة الحرف التراثية المصرية وتنوعها.

ويهدف المعرض إلى دعم الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة، وإتاحة منصة لهم لعرض منتجاتهم أمام جمهور واسع من الزوار والسائحين، بما يسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي والحفاظ على التراث الثقافي المصري.

وتتنوع المعروضات داخل "ديارنا الجونة" بين المشغولات اليدوية، والإكسسوارات، والمنتجات التراثية، إلى جانب تقديم عروض فنية وفلكلورية تعكس الهوية المصرية، فضلا عن أجواء احتفالية تناسب جميع أفراد الأسرة خلال عطلة شم النسيم.