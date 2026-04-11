محافظات

قبل شم النسيم.. ضبط 310 كجم ملوحة غير صالحة للإستهلاك الآدمى بأسوان وكوم أمبو

جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

فى ظل الجهود المكثفة لإستقبال إحتفالات أعياد القيامة المجيد وشم النسيم ، أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تعليماته للمسئولين بمديرية الطب البيطرى بقيادة الدكتور جمعة مكى بتنظيم الحملات التفتيشية على محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن بنطاق المحافظة .

وأشار مدير عام مديرية الطب البيطرى بأنه تم ضبط 310 كجم من الملوحة الغير صالحة للإستهلاك الآدمى منها 60 كجم بنطاق دائرة مدينة أسوان ، وكانت المخالفات عبارة عن عرض وبيع أسماك مملحه غير صالحه للإستهلاك الآدمى والغش التجارى ، وتم تحرير محضر جنح قسم شرطة ثان أسوان ، وتم التحفظ علي اللحوم المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة  ، كما تم تنظيم حملات تفتيشية مماثلة داخل مدينة السباعية بمركز إدفو ، وتم ضبط عدد من المخالفات ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وأوضح الدكتور جمعة مكى بأنه تم تنفيذ حملات صباحية ومسائية على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، وتم الكشف على 2 طن ملوحة وفسيخ وأسماك مملحة  ، لافتاً بأنه تم تنظيم حملة مكبرة داخل أسواق مركز ومدينة كوم أمبو ، وتم تحرير 5 محاضر مخالفة ، وضبط 450 كجم لأغذية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، من بينها 250 كجم ملوحة ، وتم التحفظ على المضبوطات ، لحين صدور قرار النيابة العامة .

شم النسيم

وأضاف جمعة مكى بأنه يتم تنفيذ الحملات التفتيشية لمديرية الطب البيطرى بالتنسيق المتواصل بين وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى علاء فاروق ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، وبإشراف من الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية .

وأكمل بأنه يتم التعاون المستمر بين مديرية الطب البيطرى ومديريات التموين والصحة وهيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك وغيرها من الجهات المعنية وذلك لضمان التأكد من جودة اللحوم والدواجن والأسماك المطروحة للمواطنين ومدى مطابقتها للإشتراطات الصحية والبيطرية ، كما يتم تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لرصد المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى تجاوزات تعرض صحة المستهلك للخطر ولضمان وصول غذاء آمن للمواطنين .

وتقوم الأجهزة المختصة مديرية الطب البيطرى من خلال أطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالإشراف على الحملات التفتيشية البيطرية وذلك بقيادة الدكتورة سهام زاهر مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية ، والدكتور إبراهيم فتح الله رئيس قسم المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية .

ويتم تنظيم الحملات المكبرة ضمن خطط تشديد الرقابة والمرور وتكثيف الحملات على أسواق الجزارة واللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم ومحلات الأسماك والفسيخ والملوحة داخل مختلف المراكز والمدن .

