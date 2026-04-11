الدفاع السعودية: وصول قوات عسكرية باكستانية إلى قاعدة الملك عبد العزيز
إلغاء آلاف الرحلات.. أزمة وقود الطائرات تضع مطارات أوروبا على حافة الشلل
المالية: 47.5 مليار جنيه مخصصة للإنفاق على العلاج على نفقة الدولة
وزير المالية لـ«صدى البلد»: 45 مليار جنيه مخصصات تمويل محطة الضبعة النووية بالموازنة الجديدة
بعد ارتفاعه بأكثر من 2% الإسبوع الماضي .. هل يواصل الذهب الصعود؟
الإفتاء تكشف عن أحب البيوت إلى الله
ما هي المنطقة الحمراء التي تستضيف المحادثات الأمريكية الإيرانية في إسلام أباد؟
بدء العد التنازلي..موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2026
وزير المالية :نستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي إلى 78 %
برلماني يشيد بتوقيع رئيس الوزراء شراكة لإنشاء مصنع أسمدة بالعين السخنة
هاربة من 112 سنة حبس.. ضبط سيدة صادر ضدها 51 حكما في المنيا
المالية: نستهدف أكبر فائض أولي بنسبة 5 % لخفض نسبة دين أجهزة الموازنة
محافظات

مديرية عمل أسوان: التفتيش على 38 منشآه وتحرير محاضر لغير الملتزمين

جهود محافظة أسوان

نفذت مديرية العمل بأسوان من خلال مكاتب تفتيش العمل ومكاتب السلامة والصحة المهنية عدد من الحملات التفتيشية الشاملة شملت التفتيش على عدد 38 منشآه شملت 1545 عامل وذلك بناءاً على توجيهات الوزير حسن رداد وزير العمل ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

ومن جانبه أوضح محمود عيسى وكيل مديرية العمل في أسوان بأن تلك الحملات تتم بشكل مكثف للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 والقرارات المنفذة له ، والوقوف على إلتزام المنشآت بالإلتزام بوسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، الأمر الذى يعزز من إستقرار علاقات العمل داخل المنشآت وتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة ومستقرة .


وأشار محمود عيسى بأنه تم تنفيذ ندوة  عن المرأة والطفل بحضانه المسلم الصغير التابعه لجمعية أنصار السنه بطريق السادات تم خلالها مناقشة مواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 والقرارات المنفذة له والقوانين ذات الصلة ، وخاصة ما يتعلق بحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة ، وقد شارك فى الندوة 24 سيدة من المعلمات بالحضانة وأدار الندوة حنان هاشم مسؤول المرأة والطفل بالمديرية ، وأميرة سمير مفتش مكتب عمل أسوان .

جهود متنوعة

وقد نفذت إدارة السلامة والصحة المهنية بالتنسيق مع مكتب السلامة والصحة المهنية بأسوان 13 حملة تفتيشية حيث شملت الحملات التفتيشية عدد من المنشآت السياحية العائمة ، وعدد من المطاعم الكبرى وشركات الطاقة وذلك للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد فيما يخص توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة للعاملين بهذه المنشآت ، وأسفرت نتيجة التفتيش عن تحرير محضر لأحد المنشآت وإعطاء مهلة لعدد 3 منشآت ، وإستيفاء عدد 9 منشآت للإشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .

بينما نفذت إدارة رعاية القوى العاملة من خلال مكاتب تفتيش العمل على مستوى المحافظة 25 حملة تفتيشية ، وفيما يخص تحرير عقود عمل للعمال ، والإلتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور ، وإستيفاء نسبة الـ  5% من الأشخاص ذوى الإعاقة ، وأسفرت نتيجة التفتيش  عن تحرير إنذارات لـ 24 منشآه غير ملتزمة بتحرير عقود عمل للعمال ، وإنذار لمنشآه غير ملتزمة بإستيفاء نسبة الـ 5% .

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل بعد قرار الحكومة

ميدو واسرته

أنت أعلم بوجع قلبي.. منشور مؤثر من زوجة ميدو بسبب أزمة نجلها

مجتبى خامنئي

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

شقق اسكان اجتماعي

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

أسعار الطماطم

بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟

بيزيرا

المعركة انتهت.. رد فعل مثير من خوان بيزيرا بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد

وزير التربية والتعليم

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

عيد القيامة

هل الأحد 12 أبريل إجازة رسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص؟

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مصر تستعد لشم النسيم.. 34 وحدة تجوب الشوارع لإنقاذ المشردين.. وقائمة بأسعار الرنجة والجمبري

متحدث الصحة

متحدث الصحة: فحص 21 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر

الداجن

أسعار الدواجن اليوم السبت بمصر..والشعبة تكشف مفاجآت الفترة المقبلة

بالصور

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

دودج تكشف عن أرخص سيارة خارقة بسعر أقل من 30 ألف دولار

دودج
دودج
دودج

غير تقليدي.. هنا الزاهد تخطف الانظار بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

5 أسباب خفية وراء التعب المستمر.. كيف تستعيدين طاقتك؟

أسباب الشعور الدائم بالإرهاق
أسباب الشعور الدائم بالإرهاق
أسباب الشعور الدائم بالإرهاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد