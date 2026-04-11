مديرية عمل أسوان: التفتيش على 38 منشآه وتحرير محاضر لغير الملتزمين

نفذت مديرية العمل بأسوان من خلال مكاتب تفتيش العمل ومكاتب السلامة والصحة المهنية عدد من الحملات التفتيشية الشاملة شملت التفتيش على عدد 38 منشآه شملت 1545 عامل وذلك بناءاً على توجيهات الوزير حسن رداد وزير العمل ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

ومن جانبه أوضح محمود عيسى وكيل مديرية العمل في أسوان بأن تلك الحملات تتم بشكل مكثف للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 والقرارات المنفذة له ، والوقوف على إلتزام المنشآت بالإلتزام بوسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، الأمر الذى يعزز من إستقرار علاقات العمل داخل المنشآت وتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة ومستقرة .



وأشار محمود عيسى بأنه تم تنفيذ ندوة عن المرأة والطفل بحضانه المسلم الصغير التابعه لجمعية أنصار السنه بطريق السادات تم خلالها مناقشة مواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 والقرارات المنفذة له والقوانين ذات الصلة ، وخاصة ما يتعلق بحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة ، وقد شارك فى الندوة 24 سيدة من المعلمات بالحضانة وأدار الندوة حنان هاشم مسؤول المرأة والطفل بالمديرية ، وأميرة سمير مفتش مكتب عمل أسوان .

جهود متنوعة

وقد نفذت إدارة السلامة والصحة المهنية بالتنسيق مع مكتب السلامة والصحة المهنية بأسوان 13 حملة تفتيشية حيث شملت الحملات التفتيشية عدد من المنشآت السياحية العائمة ، وعدد من المطاعم الكبرى وشركات الطاقة وذلك للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد فيما يخص توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة للعاملين بهذه المنشآت ، وأسفرت نتيجة التفتيش عن تحرير محضر لأحد المنشآت وإعطاء مهلة لعدد 3 منشآت ، وإستيفاء عدد 9 منشآت للإشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .

بينما نفذت إدارة رعاية القوى العاملة من خلال مكاتب تفتيش العمل على مستوى المحافظة 25 حملة تفتيشية ، وفيما يخص تحرير عقود عمل للعمال ، والإلتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور ، وإستيفاء نسبة الـ 5% من الأشخاص ذوى الإعاقة ، وأسفرت نتيجة التفتيش عن تحرير إنذارات لـ 24 منشآه غير ملتزمة بتحرير عقود عمل للعمال ، وإنذار لمنشآه غير ملتزمة بإستيفاء نسبة الـ 5% .