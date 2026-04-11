الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
محافظات

محافظ أسوان يعلن عن بدء تنفيذ مشروع تطوير مداخل معبد فيله لتعزيز الهوية البصرية والسياحة المتكاملة .. صور

محمد عبد الفتاح

أعلن المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عن بدء المرحلة التنفيذية لمشروع تطوير مداخل معبد فيله ، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والأثار ، ويتم تنفيذ المشروع من خلال مؤسسة أغاخان للخدمات الثقافية .

ويأتى ذلك فى إطار رؤية أسوان 2040 ، وتكليفات القيادة السياسية بتحويل أسوان إلى مدينة سياحية متكاملة .

ويأتى هذا المشروع إستكمالاً للأسس التى وضعها اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان السابق ، ويستهدف تعزيز الهوية البصرية للمحافظة والإرتقاء بالمظهر الحضارى لأحد أهم المواقع الأثرية فى العالم .

وأكد المهندس عمرو لاشين على أن هذا المشروع يمثل خطوة محورية ضمن المسار التنموى الشامل الذى تشهده أسوان ، ويهدف إلى إضفاء طابع حضارى وجمالى على المدخل الرئيسى لمعبد فيلة بما يتناسب مع قيمته الأثرية والتاريخية العريقة .

جهود متنوعة

وأضاف عمرو لاشين بأن المشروع يتضمن إنشاء بوابة حضارية ذات طابع معمارى متناسق مع طبيعة المكان الأثرى ، مع مراعاة الهوية البصرية لأسوان مما يسهم فى تحسين تجربة الزائر.

وقد تم إستعراض الأعمال المقترحة للتطوير والتنسيق الحضارى من خلال تنسيق المساحات الخضراء ، وإعادة تنظيم المسارات ، وإضافة إبراز الهوية المصرية القديمة فى شكل متناغم مع البيئة المحيطة .

ووجه محافظ أسوان بالتنسيق الفعال مع كافة الجهات ذات الصلة على كل المستويات لضمان تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والكفاءة ، وبما يحقق الأهداف المرجوة منه فى دعم مكانة أسوان السياحية التاريخية ، مع التأكيد على أن تتم الأعمال بما لا يؤثر على حركة تدفق الزائرين ، وقد تم بالفعل إستعراض الواقع الميدانى وتحديد الإحتياجات اللازمة ، وتم تحديد نوعيات التنسيق المطلوب مع الجهات المختلفة لبدء الأعمال على أرض الواقع ومراجعة جاهزية المواقع .

ويعد هذا المشروع جزءاً لا يتجزأ من الجهود المتواصلة للإرتقاء بالمظهر الحضارى لمحافظة أسوان وتعزيز قدرتها التنافسية على الخريطة السياحية العالمية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ، ورؤية أسوان 2040.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل بعد قرار الحكومة

ميدو واسرته

أنت أعلم بوجع قلبي.. منشور مؤثر من زوجة ميدو بسبب أزمة نجلها

مجتبى خامنئي

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

شقق اسكان اجتماعي

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

أسعار الطماطم

بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟

بيزيرا

المعركة انتهت.. رد فعل مثير من خوان بيزيرا بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد

وزير التربية والتعليم

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

عيد القيامة

هل الأحد 12 أبريل إجازة رسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص؟

ترشيحاتنا

تموين بني سويف

ضبط 300 مخالفة في حملات متفرقة للتموين ببني سويف.. خلال أسبوع

قافلة طبية

بالمجان.. فحص وعلاج 1422 مواطنًا خلال قافلة طبية بكفر الشيخ

ميناء دمياط

استقبال السفينة MSC VALENCE بمحطة حاويات دمياط وتداول (4424) حاوية (تفريغ وشحن)

بالصور

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

دودج تكشف عن أرخص سيارة خارقة بسعر أقل من 30 ألف دولار

دودج
دودج
دودج

غير تقليدي.. هنا الزاهد تخطف الانظار بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

5 أسباب خفية وراء التعب المستمر.. كيف تستعيدين طاقتك؟

أسباب الشعور الدائم بالإرهاق
أسباب الشعور الدائم بالإرهاق
أسباب الشعور الدائم بالإرهاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد