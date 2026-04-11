محافظ أسوان يعلن عن بدء تنفيذ مشروع تطوير مداخل معبد فيله لتعزيز الهوية البصرية والسياحة المتكاملة .. صور

أعلن المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عن بدء المرحلة التنفيذية لمشروع تطوير مداخل معبد فيله ، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والأثار ، ويتم تنفيذ المشروع من خلال مؤسسة أغاخان للخدمات الثقافية .

ويأتى ذلك فى إطار رؤية أسوان 2040 ، وتكليفات القيادة السياسية بتحويل أسوان إلى مدينة سياحية متكاملة .

ويأتى هذا المشروع إستكمالاً للأسس التى وضعها اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان السابق ، ويستهدف تعزيز الهوية البصرية للمحافظة والإرتقاء بالمظهر الحضارى لأحد أهم المواقع الأثرية فى العالم .

وأكد المهندس عمرو لاشين على أن هذا المشروع يمثل خطوة محورية ضمن المسار التنموى الشامل الذى تشهده أسوان ، ويهدف إلى إضفاء طابع حضارى وجمالى على المدخل الرئيسى لمعبد فيلة بما يتناسب مع قيمته الأثرية والتاريخية العريقة .

جهود متنوعة

وأضاف عمرو لاشين بأن المشروع يتضمن إنشاء بوابة حضارية ذات طابع معمارى متناسق مع طبيعة المكان الأثرى ، مع مراعاة الهوية البصرية لأسوان مما يسهم فى تحسين تجربة الزائر.

وقد تم إستعراض الأعمال المقترحة للتطوير والتنسيق الحضارى من خلال تنسيق المساحات الخضراء ، وإعادة تنظيم المسارات ، وإضافة إبراز الهوية المصرية القديمة فى شكل متناغم مع البيئة المحيطة .

ووجه محافظ أسوان بالتنسيق الفعال مع كافة الجهات ذات الصلة على كل المستويات لضمان تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والكفاءة ، وبما يحقق الأهداف المرجوة منه فى دعم مكانة أسوان السياحية التاريخية ، مع التأكيد على أن تتم الأعمال بما لا يؤثر على حركة تدفق الزائرين ، وقد تم بالفعل إستعراض الواقع الميدانى وتحديد الإحتياجات اللازمة ، وتم تحديد نوعيات التنسيق المطلوب مع الجهات المختلفة لبدء الأعمال على أرض الواقع ومراجعة جاهزية المواقع .

ويعد هذا المشروع جزءاً لا يتجزأ من الجهود المتواصلة للإرتقاء بالمظهر الحضارى لمحافظة أسوان وتعزيز قدرتها التنافسية على الخريطة السياحية العالمية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ، ورؤية أسوان 2040.