«بنقضيه في التُرب».. صفاء جلال تكشف تفاصيل مؤثرة عن طقوس العيد

كشفت الفنانة صفاء جلال عن تفاصيل خاصة ومؤثرة من طقوس عائلتها في الاحتفال بعيد الأضحى، مؤكدة أن زيارة المقابر كانت عادة أساسية تحرص عليها الأسرة كل عام، خاصة في الصعيد والقرى المصرية.

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية إن عائلتها كانت تبدأ أول أيام العيد بزيارة المقابر والدعاء للأقارب والأحباب الراحلين قبل بدء أجواء الاحتفال

«بنقول للميت كل سنة وأنت طيب»

وأضافت الفنانة المصرية: «كنا زمان أول يوم العيد نروح التُرب علشان نزور أبونا، إحنا صعايدة، والصعايدة والفلاحين بيروحوا أول يوم العيد المقابر يوزعوا رحمة ونور وبعدها يرجعوا يحتفلوا بالعيد».

وتابعت: «كنا بنروح التُرب نعيد مع الأحباب ونقول للميت كل سنة وأنت طيب»، مشيرة إلى أن هذه العادة تعكس حالة من الوفاء والارتباط العائلي حتى بعد رحيل الأحبة.

أول عيد بعد وفاة والدها كان الأصعب

وتحدثت صفاء جلال عن أصعب لحظات العيد التي مرت بها، مؤكدة أن أول عيد بعد وفاة والدها كان من أكثر المناسبات المؤلمة في حياتها، قائلة: «أصعب عيد كان أول عيد من غير والدي، كان مؤلم جدًا».

وأوضحت أن زيارة المقابر في الأعياد تمنح الكثير من العائلات شعورًا بالراحة والطمأنينة، خاصة مع الدعاء للراحلين واستحضار ذكرياتهم في المناسبات المهمة.

عادات متوارثة ما زالت مستمرة

وأكدت صفاء جلال أن هذه الطقوس لا تزال موجودة حتى الآن لدى كثير من العائلات في الصعيد والأرياف، حيث يحرص الأهالي على زيارة المقابر صباح العيد وقراءة الفاتحة والدعاء للمتوفين قبل العودة لاستكمال أجواء الاحتفال والتجمعات العائلية.

وشددت على أن هذه العادات تعبر عن الترابط الأسري والوفاء للأحباء، معتبرة أن العيد ليس فقط فرحة للأحياء، بل أيضًا مناسبة لتذكر من رحلوا بالدعاء والمحبة.