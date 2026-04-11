قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

فى أسوان.. رفع 321 حالة إشغال بأسواق وشوارع المدينة

جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملة مكبرة استهدفت رفع 321 حالة إشغال متنوعة بشارع السودانيين بنطاق حى جنوب، وذلك بناءً على تعليمات المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، أثناء جولاته الميدانية داخل الأسواق والشوارع والميادين، وحرصه على إعادة الإنضباط للشارع الأسوانى بالشكل الحضارى، ومنع التعديات على حرم الطريق.

وشهدت حملة رفع الإشغالات مشاركة الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد ممدوح، مساعد مدير الأمن، وأيضاً محمد ممدوح، معاون المحافظ ط، ونواب رئيس المدينة محمد ربيع، وأحمد عبد الراضى، فضلاً عن رؤساء الأحياء، والفنيين والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.

 

 

وتم التحفظ على المضبوطات، ورفع الإشغالات التى تنوعت ما بين تعديات لمحال تجارية، وباعة جائلين، وإشغالات تعوق الحركة المرورية وتؤثر على السيولة داخل الشوارع والأسواق، وتم غلق المحلات غير الملتزمة والتى تدار بدون تراخيص أو تتعدى على حرم الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ويتم مواصلة الحملات بهدف القضاء على الظواهر العشوائية والحد من انتشار الإشغالات غير القانونية، والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة بما يتماشى مع مكانة أسوان السياحية، وتحقيق الردع العام ومنع تكرار المخالفات من خلال المتابعة المستمرة والحملات المفاجئة.

وأكدت محافظة أسوان أن هذه الحملات مستمرة بجميع الأحياء، وعدم التهاون فى مواجهة أى مخالفات حفاظاً على حق المواطن فى بيئة نظيفة ومنظمة وآمنة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

