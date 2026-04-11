قبل شم النسيم .. طريقة عمل صينية سردين بالهريسة

مع قرب الأحتفال بـ شم النسيم يبحث الكثير من الأشخاص عن وصفات لذيذة تتناسب مع هذا اليوم، حيث تعتبر صينية سردين بالهريسة من الأكلات الشهية التي يمكنك تطبيقها على سفرة شم النسيم.

مقادير سردين بالهريسة



● سردين

● بصل

● ثوم

● طماطم حلقات

● بهارات سمك

● كرات كرفس

● هريسة

● كمون

● كزبرة ناشفة

● شبت

● كزبرة خضرا

● زيت زيتون

● مرقة

● فلفل رومي

طريقة تحضير صينية سردين بالهريسة



يشوح البصل مع الثوم ثم يضاف الكرات والكرفس والزعتر والهريسة



ثم تضاف كل البهارات ثم يضاف الشبت والكزبرة

ثم يضاف المرقة والفلفل الحار والفلفل الرومي

في بايركس سخن يوضه طبقة من الصوص ثم يرص السمك ثم يضاف طبقة من الصوص ويغطى بحلقات البصل والطماطم وفلفل ويدخل الفرن حتى تمام النضج ويقدم