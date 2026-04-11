أحلى من المحلات.. طريقة عمل دونر كباب في البيت

دونر كباب من الأكلات الشهية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع البعض إلي شرائها من المحلات و المطاعم.

قدمت الشيف غادة التلي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل دونر كباب، فيما يلي…

مقادير دونر كباب



● ½ كيلو لحم مفروم

● 1 بصل

● 2 فص ثوم

● 1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم

● 1 ملعقة صغيرة بودرة بصل

● ملح وفلفل

● 1 ملعقة صغيرة بابريكا

● 1 ملعقة صغيرة بهارات لحمة

● 2 ملعقة كبيرة نشا

● زيت للتحمير

● فحم وزيت للتدخين

للتقديم

● عيش تورتيلا

● سلطة طحينة

● بصل شرائح



طريقة تحضير دونر كباب



تخلط جميع المقادير في الكبة

تفرد وتوضع في أكياس وتقطع مربعات

تدخل الفريزر لتتجمد

ثم تحمر في زيت

وتقدم مع خبز التورتيلا والطحينة والبصل