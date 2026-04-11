أحلى من المحلات.. طريقة عمل دونر كباب في البيت

دونر كباب من الأكلات الشهية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع البعض إلي شرائها من المحلات و المطاعم.
قدمت الشيف غادة التلي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل دونر كباب، فيما يلي…
مقادير دونر كباب
● ½ كيلو لحم مفروم
● 1 بصل
● 2 فص ثوم
● 1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم
● 1 ملعقة صغيرة بودرة بصل
● ملح وفلفل
● 1 ملعقة صغيرة بابريكا
● 1 ملعقة صغيرة بهارات لحمة
● 2 ملعقة كبيرة نشا
● زيت للتحمير
● فحم وزيت للتدخين
للتقديم
● عيش تورتيلا
● سلطة طحينة
● بصل شرائح
طريقة تحضير دونر كباب
تخلط جميع المقادير في الكبة
تفرد وتوضع في أكياس وتقطع مربعات
تدخل الفريزر لتتجمد
ثم تحمر في زيت
وتقدم مع خبز التورتيلا والطحينة والبصل