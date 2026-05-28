كل ما تريد معرفته عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.. انفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن استرتيجية وزارة العمل لتشغيل.

واوضح المركز أن وزارة العمل أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في مصر في مايو 2026 تزامنًا مع الاحتفال بعيد العمال، وتعد لاستراتيجية نقلة نوعية في التعامل مع ملف العمل في مصر، إذ تنتقل به من إطار السياسات الجزئية إلى رؤية شاملة متكاملة، وتضع التشغيل في قلب عملية التنم؟ية، وتؤسس لسوق عمل أكثر عدالة وكفاءة واستدامة.



وأشار الانفوجراف الي ان الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في مصر تشمل 5 محاور رئيسة للاستراتيجية الوطنية للتشغيل تقود سوق العمل نحو نمو شامل وفرص مستدامة

ومنها خلق فرص العمل لتعزيز التشغيل الكامل والمنتج من خلال ووضع إطار اقتصادي كلي موات سياسات تجارية وقطاعية وسياسات داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

والمهارات لتعزيز قابلية التشغيل وإنتاجية القوى العاملة في مصر من خلال بناء القدرات والمهارات.

وخدمات التشغيل لتعزيز تصميم وتنسيق وتنفيذ خدمات التوظيف وبرامج سوق العمل بدعم من نظام معلومات فاعل لسوق العمل.