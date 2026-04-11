الثقافة تكشف الاستعدادات النهائية لحفلات شم النسيم وعيد القيامة المجيد

اعتمدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، أجندة احتفالات وزارة الثقافة بأعياد الربيع وشم النسيم وعيد القيامة المجيد، ووجّهت برفع درجة الاستعداد بجميع المسارح وقصور الثقافة في القاهرة وكل المحافظات لاستقبال المواطنين، حرصًا من الوزارة على المشاركة الفعّالة في هذه المناسبة، وتقديم برنامج متنوع يجمع بين الترفيه والثقافة، في إطار استراتيجية الوزارة لنشر الوعي الثقافي والوصول بمختلف أشكال الإبداع إلى جميع فئات المجتمع.

وتضم أجندة الفعاليات الثقافية والفنية بالقاهرة والمحافظات بالهيئة العامة لقصور الثقافة، برنامجًا متنوعًا يشمل العروض المسرحية والفنية، والورش الإبداعية، واللقاءات التوعوية والتثقيفية، بما يتيح للجمهور في مختلف المحافظات الاستمتاع بفعاليات تلائم جميع الأعمار والاهتمامات.

وتلقت وزيرة الثقافة تقريرًا من قطاع المسرح حول خريطة البرنامج المسرحي المقرر تقديمه خلال فترة الاحتفالات، والذي يضم باقة متنوعة من العروض الجماهيرية الناجحة، إلى جانب عروض مجانية للجمهور، وأخرى بأسعار رمزية، بما يعكس حرص الوزارة على إتاحة الخدمة الثقافية والفنية لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

خريطة العروض

وشددت الدكتورة جيهان زكي على أهمية الالتزام الكامل بمواعيد التشغيل والخريطة الزمنية للعروض، مع الالتزام بمواعيد الغلق المحددة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً حتى 27 أبريل الجاري، وذلك طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن انتظام الفعاليات وتحقيق أقصى استفادة للجمهور.

وفي هذا السياق، أطلق البيت الفني للمسرح برنامجًا متنوعًا لعروضه على مسارح القاهرة، تزامنًا مع احتفالات المصريين بأعياد الربيع وعيد القيامة المجيد، حيث يشمل البرنامج عروضًا جماهيرية ناجحة وحاصلة على جوائز، إلى جانب أعمال جديدة ومتنوعة، من بينها: الملك لير على المسرح القومي، ابن الأصول على مسرح ميامي، كازينو على المسرح ويمين في أول شمال على مسرح السلام، سجن اختياري ومتولي وشفيقة على مسرح الطليعة، أداجيو.. اللحن الأخير على مسرح الغد، سابع سما على مسرح أوبرا ملك، FOMO على مسرح الهناجر، رحلة سنوحي على مسرح القاهرة للعرائس، لعب ولعب على المسرح القومي للأطفال، إلى جانب عرض بلاك على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر والدخول مجانًا.

ويأتي هذا البرنامج في إطار حرص وزارة الثقافة على أن تكون المسارح وقصور الثقافة أحد أبرز المقاصد الجماهيرية خلال الاحتفالات، بما يعزز من دور القوى الناعمة في نشر البهجة والوعي، وترسيخ مكانة الفن والثقافة في الحياة اليومية للمواطن المصري.