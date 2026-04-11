فن وثقافة

أمور مغلوطة.. نجل عبدالرحمن أبو زهرة ينشر توضيحا بشأن حالة والده الصحية

أحمد إبراهيم

أصدر أحمد عبد الرحمن أبو زهرة بيانا صحفيا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوضح فيه بعض الأمور المغلوطة خلال الساعات القليلة الماضية. 

وقال أحمد عبد الرحمن أبو زهرة: حينما تعرض الوالد لهذه المحنة الصحية الشديدة قمنا بنقله بناءً على اتصال مع الدكتور أشرف زكي ونقابة المهن التمثيلية والتي لم تدخر أي جهد لمساعدتنا لتوفير له افضل خدمة طبية وكانوا عونا لنا منذ اللحظة الاولي في مرضه حتي هذه اللحظة.

 ثم واجهتنا مشكلة توفير مكان رعاية مركزة منفردة له في المستشفي الذي كان موجود بها وتقدمنا بطلب لمعالي وزير الصحة لنقله لرعاية مركزة منفردة والذي استجاب على الفور ووجدنا أيضا كل الاهتمام والرعاية من وزارة الصحة بحالة الوالد الصحية.

وتابع "وفي الواقع كان هذا الاهتمام ليس فقط في هذه المرة ولكن تواصل الوزارة معنا كان خلال الثلاث سنوات الماضية لم ينقطع للاطمئنان عليه وأيضا تقديم خدمات طبية في منزله طوال الثلاث سنوات الماضية، ولذا وجب الشكر لكل من قام بهذا المجهود والاهتمام الذي نقدره كثيرا. 

تعليق أحمد عبد الرحمن أبو زهرة بعد سؤال وزيرة الثقافة 

وأضاف أحمد عبد الرحمن أبو زهرة : وايضاً كان سؤال الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة محل تقدير وشكر من الاسرة علي اهتمام وزارة الثقافة ايضا بصحة الوالد.. نرجو من السادة الصحفيين تحري الدقة في الكلام المنشور لاننا نمر بفترة صعبة ولا نريد اي شيء غير راحة الوالد الصحية والنفسية وكان السبب الرئيسي للإعلان عن مرضه بعد اكثر من عشرة ايام من وجوده في المستشفى ليس إلا ابتغاء الدعاء من كل جمهوره ومحبيه فنرجو من الجميع الدعاء له.

