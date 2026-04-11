أحمد حلمي يفجر مفاجأة حول عمل فني يجمعه بـ منى زكي.. تفاصيل

حرص الفنان أحمد حلمي على الرد على سؤال حول تعاونه مع الفنانة منى زكي فى عمل فني واحد، وهو ما يتردد كثيرا من محبى النجمين.

وقال أحمد حلمي، فى لقاء ببرنامج “et بالعربي”: “على طول بيسألوني عن إني أعمل فيلم أنا ومنى، والله نفسي نعمل كده فعلا، احتمال يكون في حاجة، في كاتب كبير بيفكر فيها دلوقتي وهتظهر خلال شهرين أو 3 وأنا نفسي”.

بينما تحدث أيضا عن فيلمه الجديد “أضعف خلقه”، حيث قال: “خلصت فيلم ”أضعف خلقه"، وهو في مرحلة المونتاج، وعندي فيلم هنحاول نلحق بيه الصيف".

أحمد حلمي يتحدث عن حبه للمسرح

كما تحدث أحمد حلمي عن حبه الكبير للمسرح قائلا: "أنا خريج مسرح وبعشق المسرح وبحبه والمسرح في دمي، والحركة المسرحية اللي اتعملت في السعودية برعاية هيئة الترفيه والمستشار تركي آل الشيخ عملت ثراء كبير أوي في الحركة المسرحية كأن روحي رجعتلي تاني، وكانت فرصة بالنسبة لي حلوة جدا، وإن شاء الله مكملين".

ووجه أحمد حلمي نصيحة لجمهوره ولكل من يمتلك موهبة فنية بضرورة الدراسة قائلا: "الدراسة مهمة جدا وبتعلي الموهبة أكتر، فأي حد عنده موهبة في أي مجال فني معين كل ما يدرس كل ما يصقل الموهبة أكتر وكل ما يمارس هذه الموهبة كل ما هيبقى عنده خبرة".