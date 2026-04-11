ياسمين صبري تثير الجدل بردودها على أسئلة الجمهور

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن بعض تفاصيل حياتها عبر ردودها على بعض أسئلة الجمهور على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلقت ياسمين صبري على سؤال لأحد متابعيها يستفسر فيه عن أعمالها السينمائية المقبلة، لترد عليه قائلة: “باصور فيلمين حاليا”.

بينما ردت ياسمين صبري على سؤال عدد ساعات نومها قائلة: “10 ساعات يوميا”، وهو ما خلق حالة من رد الفعل الكوميدى، حيث علقت إحدى متابعاتها قائلة: “مش كتير شوية؟”، لتعلق ياسمين مازحة: “معلش أنا آسفة واخدة من وقتك كتير”.

واستمرت ياسمين صبري فى ردودها الكوميدية على سؤال “ماذا عن الحرب العالمية الثالثة؟"، لترد مازحة: ”أنا أهم حاجة عندي الـ 3 وجبات آكلهم وشكرًا".

بينما أجابت ياسمين صبري عن سؤال حول “هل الجميلة من حقها الغرور؟”، قائلة: “لا الغرور نقص”.

واعترفت ياسمين صبري بأنها لم تقدم شيئا بمسيرتها الفنية قائلة: “لسه معملتش حاجة”، وذلك للإجابة عن سؤال: “هل حققتي كل أحلامك؟”.

فيلم “نصيب” لـ ياسمين صبري

وتشارك ياسمين صبري فى فيلم "نصيب" الذى يجمعها بكل من مي كساب ودنيا سامي ومعتصم النهار ورحمة أحمد وخالد سرحان ومحمد ثروت وأحمد فهيم ووليد فواز وطارق الإبياري وعلاء مرسي وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد خالد أمين.

ويعد فيلم "نصيب" أولى بطولات ياسمين صبري المطلقة بالسينما.

وكان آخر أعمال ياسمين صبري في السينما هو فيلم “المشروع X”، بطولة كريم عبد العزيز وإياد نصار، وإخراج بيتر ميمي.