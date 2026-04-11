أنا بصحة جيدة.. أول ظهور لـ محيي إسماعيل بدار كبار الفنانين

في أول ظهور له بعد انتقاله إلى دار إقامة كبار الفنانين، يطل الفنان الكبير محيي إسماعيل على جمهوره من خلال لقاء حصري مع برنامج “اليوم هنا القاهرة”، ليطمئن محبيه على حالته الصحية بعد فترة من الغياب.

وخلال اللقاء، أكد محيي إسماعيل أنه يتمتع بحالة صحية جيدة، موجهًا رسالة طمأنة لجمهوره، ومعبّرًا عن امتنانه لكل من سأل عنه وحرص على دعمه خلال الفترة الماضية.

سبب نقل محيي اسماعيل الى دار إقامة كبار الفنانين

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية، عن نقل الفنان الكبير من المستشفى إلى دار إقامة كبار الفنانين بمدينة السادس من أكتوبر، بعد الاطمئنان على استقرار حالته الصحية، وذلك تحت إشراف طبي كامل، موضحة أن هذه الخطوة تأتي ضمن حرصها الدائم على توفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللائقة لكبار الفنانين، تقديرًا لما قدموه من عطاء فني ممتد على مدار سنوات طويلة.

وأكدت النقابة، استمرار متابعتها للحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل بشكل منتظم، متمنية له دوام الصحة والعافية، ومشددة على أن أبوابها مفتوحة دائمًا لتقديم الدعم في أي وقت، موجهة الشكر لكل من حرص على الاطمئنان على الحالة الصحية للفنان الكبير والتواصل للاطمئنان عليه.

محيى إسماعيل: ليس لدي جلطة وعايز محمود حميدة

كما كشف الفنان محيى إسماعيل، عن عدم تعرضه لجلطة، قائلا إنه لا يعاني من أي مرض أو جلطة، مشيرًا إلى أن حالته النفسية جيدة للغاية، ونفى ما تردد بشأن تعرضه لأزمة صحية خطيرة.

وفي لفتة عفوية، وجّه محيي إسماعيل تحية لجمهوره وزملائه في الوسط الفني، ممازحًا: «بسلم على الجمهور، وممكن محمود حميدة ييجي يزورني».