زوجة رامي جمال تتراجع عن الاعتزال بأغنية جديدة

أعلنت المطربة ناريمان زوجة الفنان رامي جمال، طرحها أغنية جديدة “طولت صبري”، بعد سنوات من الغياب إثر قرار الاعتزال.

وأعلنت ناريمان عبر حسابها الرسمى على انستجرام: “أغنيتى الجديدة طولت صبرى يوم السبت الساعة 5 مساءً على يوتيوب وجميع منصات الأستماع.. مستنيه رأيكم واستنوا أغانى تانيه كتير الفترة الجاية”.

وكان رامي جمال، طرح مؤخرًا أغنية “وجوده تعبني”، وهي أولى أغاني ألبومه الجديد “مش لاقيكي”، وذلك من خلال قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحقق من خلالها نجاحًا كبيرًا وتصدر بها قائمة التريند على نفس الموقع، والأغنية من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع وميكس وماستر عمرو الخضري.