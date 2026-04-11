قبل ما تشتري الفسيخ والرنجة .. جامعة بنها تقدم نصائح طبية لتناول الأسماك المملحة في شم النسيم

أطلقت جامعة بنها،برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، حملة توعوية للمواطنين للتعرف على المواصفات الواجب توافرها في الأسماك المملحة "الفسيخ والرنجة"، تمهيدا للاحتفال بعيد شم النسيم.



وأكدت الدكتورة منة الله حاتم الششتاوي، مدرس بقسم الرقابة الصحية على الأغذية بكلية الطب البيطري بجامعة بنها، أنه لا بد من أن يكون المكان الذي سيتم شراء الفسيخ أو الرنجة منه يكون موثوقا منه بدرجة كبيرة.

مواصفات شراء الرنجة والفسيخ

وتابعت "الششتاوي"، أنه بالنسبة لمواصفات شراء الرنجة، أولا يكون لونها ذهبيا، وأن يكون اللحم الخاص بها متماسكا، كما يشترط أن يتمسك الشوك وعظام السمكة باللحم نفسه، كما يشترط أن توجد لمعة في عينيها، والأهم في الامر أن تكون رائحتها رائحة تدخين وليست رائحة فساد للحم.



وأوضحت، أنه تم تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي لديدان شفافة لولبية داخل الرنجة، وهي ديدان "الأنيساكس" وهي ديدان تكون موجودة داخل الرنجة وتواجدها يعني أنه تم تصنيع وتخزين الرنجة في ظروف غير جيدة، ويكون لها تأثير ضار على الإنسان، ولتفادي هذا الضرر من خلال حفظ الرنجة بعد شرائها في "الفريزر" لمدة تتراوح من 48 ساعة حتي أسبوع، وقبل أكلها يتم تعريضها للحرارة ويتم تجهيزها بكميات من البصل والليمون ويتم شرب كميات كبيرة من المياه بعدها.