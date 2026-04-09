محافظ القليوبية يتفقد شارع الحرية بمدينة القناطر الخيرية ويبحث نقل الباعة الجائلين

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدينة القناطر الخيرية شملت شارع "الحرية" الحيوي، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق واستعادة المظهر الحضاري للمدن، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء عبد العظيم سعيد رئيس مدينة القناطر الخيرية.



وخلال الجولة، عاين المحافظ الوضع الراهن بالشارع، والذي يشهد تكدسًا للباعة الجائلين والأسواق العشوائية لتجارة الخضر والفاكهة، بما يعيق الحركة المرورية ويؤثر على المظهر العام للمدينة.

نقل الباعة الجائلين

وفي هذا السياق، أكد المحافظ أنه جارٍ دراسة نقل الباعة الجائلين والأسواق العشوائية من شارع الحرية إلى السوق الحضاري الذي أنشأته المحافظة مسبقًا، مشيرًا إلى أن السوق مُجهز بالكامل ويضم أكثر من 119 باكية، بما يوفر بيئة منظمة ومناسبة للبائعين.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى آراء أصحاب المحال والأسواق العشوائية بالمنطقة، حيث ناقش معهم طبيعة الوضع الحالي وملاحظاتهم بشأنه، مؤكدًا أنه سيتم دراسة كافة الحلول الممكنة للتعامل مع هذا الملف بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الجميع، وفي الوقت ذاته يسهم في تحسين السيولة المرورية وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري للمنطقة.

وشدد المحافظ على أهمية الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة القناطر الخيرية باعتبارها من المدن ذات الطابع السياحي والتاريخي، مؤكدًا أن تنظيم الشوارع والحد من الإشغالات يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين والزائرين