محافظ القليوبية يناقش ملفات التقنين والتصالح وتراخيص المحال العامة

ترأس الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام، والقيادات التنفيذية، وخلال المجلس التنفيذي تم مناقشة مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة.



واستعرض المجلس التنفيذى بمحافظة القليوبية مؤشرات الأداء وإجمالي العقود المحررة التي تسلمها المواطنون، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من الطلبات المستوفاة قانونًا، واستثمار الأراضي المستردة في مشروعات خدمية تعود بالنفع على المواطنين.

ملف التصالح

وأكد محافظ القليوبية أنه تم مناقشة ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، حيث تمت متابعة معدلات الإنجاز وتذليل العقبات الإدارية والفنية لتسريع وتيرة العمل، مع التأكيد على ضرورة تيسير الإجراءات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة، باعتبار هذا الملف ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المجتمعي والقضاء على العشوائيات.



وأضاف محافظ القليوبية أنه تم توجيه بضرورة التنسيق الدائم بين جميع الجهات لرصد أي مخالفات بناء جديدة والتعامل معها بكل حسم وإزالتها في المهد، مع التشديد على عدم التهاون مع المتعدين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لضمان الانضباط العمراني ومنع تكرار أي مخالفات بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار محافظ القليوبية إلى أنه تم مناقشة منظومة إصدار تراخيص المحال العامة، مشيرا أن عدد المتقدمين بطلبات الترخيص بلغ 7359 طلبًا مؤكدا أنه بلغ إجمالي الرخص الصادرة 2504 رخصة، مع التأكيد على تقديم التسهيلات اللازمة، والاكتفاء ببطاقة الرقم القومي وعقد الملكية أو الإيجار، ومنح رخص مؤقتة لمدة عام للمحال القائمة لحين استيفاء الاشتراطات، مع تخفيض رسوم الترخيص بنسبة تصل إلى 50%.



ووجه محافظ القليوبية بضرورة تكثيف العمل الميداني ورفع كفاءة منظومة النظافة وإزالة الإشغالات، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للجهاز التنفيذي هو تقديم خدمات متميزة يشعر بها المواطن القليوبي في حياته اليومية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.