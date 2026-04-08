بالأسماء .. تعليم القليوبية تجري أكبر حركة تغييرات في مديري الإدارات التعليمية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إعداد مذكرة بشأن إعادة تنظيم وتوزيع عدد من مديري الإدارات التعليمية للعرض على محافظ القليوبية، وذلك في إطار جهود مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية لتطوير منظومة العمل الإداري وتعزيز كفاءة القيادات التعليمية.



وجاءت هذه الخطوة استنادًا إلى القوانين المنظمة للعمل بالإدارة المحلية والتعليم، وفي ضوء توجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة، بهدف سد العجز في بعض الإدارات وضمان انتظام سير العملية التعليمية بجميع المراكز.

توزيع مديري الإدارات التعليمية

وتضمنت المذكرة مقترح تكليف وإعادة توزيع عدد من مديري الإدارات التعليمية لمدة عام أو لحين شغل الوظائف بالطرق القانونية من خلال الإعلان الرسمي، أيهما أقرب، وذلك بما يحقق الاستفادة القصوى من الخبرات المتاحة داخل المديرية، وجاءت هذه الخطوة بهدف سد العجز وتحقيق الانضباط الإداري وضمان انتظام سير العملية التعليمية بمختلف الإدارات.

وجاءت الحركة مديري إدارات التعليمية بالقليوبية كالآتي:

سعد محمود عبد العزيز حسن – مدير إدارة بنها، وأيمن محمد محمود أبو زيد – مدير إدارة كفر شكر، وخالد عطا الجارحي – مدير إدارة طوخ، وأمنية فاروق محمود – مدير إدارة قها.

كما تم تكليف حسام الدين سعيد – مدير إدارة قليوب، وخالد محمد أحمد – مدير إدارة شرق شبرا، عادل داوود – مدير إدارة غرب شبرا، وعزة فتحي عبد العليم محمد – مدير إدارة القناطر الخيرية، وعبد الرحمن عبد الخالق فتح الباب – مدير إدارة شبين القناطر، وأحمد زكي توفيق إبراهيم – مدير إدارة الخانكة، محروس سلامة جرجي – مدير إدارة الخصوص، ويحيى العمراوي مدير إدارة العبور.

وأكدت المديرية أن هذه التكليفات تأتي بشكل مؤقت لمدة عام أو لحين شغل الوظائف بالطرق القانونية، مشددة على استمرار جهودها في اختيار القيادات القادرة على تطوير العملية التعليمية وخدمة أبناء محافظة القليوبية.