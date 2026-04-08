تحرير 18 مخالفة بمخابز وأنشطة تجارية بالقليوبية

شنت مديرية التموين بالقليوبية حملات مفاجئة بعدد من المراكز، في إطار توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق، ومحافظ القليوبية حسام عبد الفتاح، بتكثيف الرقابة على الأسواق، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور تامر صلاح مختار.



ونفذت إدارتا تموين قها ومركز ومدينة قليوب حملتين مكثفتين للمرور على المخابز البلدية والسياحية والأفرنجية، إلى جانب الأنشطة التجارية المختلفة ومستودعات البوتاجاز، للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة.

تنوع المحاضر

وأسفرت الحملات عن تحرير 13 تقرير إثبات حالة ضد مخابز بلدية لمخالفات تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم مطابقته للمواصفات، وسوء نظافة أدوات العجن، والغلق دون إذن رسمي خلال مواعيد العمل.

كما تم تحرير 4 محاضر جنح ضد مخابز أفرنجية ومخبز سياحي ومطعم فول وفلافل لإدارة النشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى محضر آخر ضد مخبز سياحي مرخص لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تم المرور على مستودعات البوتاجاز بقها والإشراف على عمليات التوزيع لضمان الالتزام بالأسعار الرسمية ومنع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب.

وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية المكثفة بكافة مراكز وقرى المحافظة، لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين وردع المخالفين دون تهاون.