الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

تحذير طبي من مشروبات الطاقة.. الإفراط فيها يهدد القلب والجهاز العصبي ويثير قلق الأطباء

أسماء عبد الحفيظ

أثار انتشار مشروبات الطاقة بين فئات الشباب والمراهقين قلقًا متزايدًا لدى الأطباء وخبراء الصحة، خاصة مع تزايد حالات الإفراط في تناولها بشكل يومي أو خلال فترات قصيرة، ما دفع إلى إطلاق تحذيرات طبية بشأن آثارها المحتملة على الصحة العامة.

اضرار الإفراط فى مشروبات الطاقة

وتُعد مشروبات الطاقة من المنتجات التي تحتوي على نسب عالية من الكافيين والمنبهات الأخرى، والتي قد تمنح شعورًا مؤقتًا بالنشاط والتركيز، إلا أن هذا التأثير قد يصاحبه مجموعة من الأعراض الجانبية عند الإفراط في تناولها، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

ماذا تحتوي مشروبات الطاقة؟

تتضمن مشروبات الطاقة عادةً مكونات مثل:

  • الكافيين
  • السكر بنسبة مرتفعة
  • مواد منبهة مثل التورين والجوارانا
  • فيتامينات ب بنسب مختلفة

ورغم أن بعض هذه المكونات قد يكون له دور في تنشيط الجسم، إلا أن الجمع بينها بكميات كبيرة قد يؤدي إلى تأثيرات غير مرغوبة.

تحذيرات طبية من الإفراط في تناولها

يحذر الأطباء من أن الاستهلاك المفرط لمشروبات الطاقة قد يؤدي إلى:

  • زيادة معدل ضربات القلب
  • ارتفاع ضغط الدم
  • اضطرابات في النوم
  • القلق والتوتر
  • الصداع والدوخة
  • مشكلات في الجهاز الهضمي

وفي بعض الحالات، قد تتفاقم هذه الأعراض لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو حساسية تجاه الكافيين.

الفئات الأكثر عرضة للخطر

يشير الخبراء إلى أن هناك فئات يجب أن تكون أكثر حذرًا عند تناول مشروبات الطاقة، مثل:

  • المراهقين
  • مرضى القلب
  • الحوامل
  • الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق
  • من يستهلكون الكافيين بكثرة من مصادر أخرى


لماذا ينجذب الشباب لمشروبات الطاقة؟

يرجع الإقبال على هذه المشروبات إلى:

  • الحاجة إلى زيادة التركيز والطاقة
  • السهر لفترات طويلة
  • الدراسة أو العمل لساعات ممتدة
  • التسويق الجذاب لهذه المنتجات

لكن الأطباء يؤكدون أن هذه الطاقة مؤقتة، ولا تغني عن النوم الجيد أو النظام الغذائي المتوازن.

نصائح لتقليل المخاطر

يوصي المختصون بعدة إرشادات لتجنب الأضرار:

  • تقليل الكمية المستهلكة يوميًا
  • عدم الجمع بين أكثر من مصدر للكافيين
  • تجنب تناولها في ساعات متأخرة من اليوم
  • الاعتماد على مصادر طبيعية للطاقة مثل الغذاء الصحي والنوم الكافي
  • استشارة الطبيب عند وجود أعراض غير طبيعية
