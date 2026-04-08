رئيس لجنة العرب الأمريكيين: إقالة قيادات عسكرية بارزة في توقيت حساس يعكس خللا في معايير الاختيار

قال بشارة بحبح، رئيس لجنة العرب الأمريكيين من أجل السلام، إن التقارير الإعلامية التي تتحدث عن عدم نقل الحقيقة داخل الإدارة الأمريكية تعكس أزمة عميقة في دوائر صنع القرار، موضحًا أن الخوف من الرئيس ترامب يدفع بعض المسؤولين إلى تجنب عرض آراء مخالفة، ما يؤدي إلى تضليل في تقييم الموقف.

وأضاف بحبح خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامية روان علي، أن غياب النقاش الصريح داخل الإدارة ينعكس سلبًا على مسار المفاوضات، حيث تفقد الولايات المتحدة جزءًا من قدرتها على إدارة أوراق الضغط بفعالية، في ظل بيئة يغلب عليها التأييد المطلق بدلًا من التقييم الموضوعي.

وأشار إلى أن إقالة قيادات عسكرية بارزة في توقيت حساس، إلى جانب محدودية خبرة بعض المسؤولين، يعكس خللًا في معايير الاختيار، مؤكدًا أن الاعتماد على الولاء بدل الكفاءة يضر بالمؤسسات الأمريكية، خاصة في أوقات الأزمات.