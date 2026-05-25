قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المتعافون من الإدمان يشاركون في تزيين مراكز العزيمة استعدادًا لعيد الأضحى
وزارة السياحة والآثار: اليوم انطلاق مرحلة التصعيد إلى عرفات لأداء الركن الأعظم من فريضة الحج
مصطفى كامل برسالة غامضة: أيها الكاذب الضلالي الخائن نحن في أيام كريمة تمنعني عن فتح الكثير
الحاجة نبيلة تخطف الأنظار بدعائها للرئيس السيسي من الحرم المكي
الذهب يربح 1.08% عالميًا ويقفز 15 جنيهًا في مصر.. وعيار 21 عند 6840 وسط فجوة تسعيرية تقترب من 2%
أحمد حجازي يقترب من الرحيل عن نيوم السعودي نهاية الموسم
كيرتس جونز: محمد صلاح كان قدوة لنا داخل وخارج الملعب
محافظ الجيزة يستبعد عدد من مسئولي النظافة والتجميل بامبابة والمنيرة والوراق
محافظ القاهرة: افتتاح شلتر الكلاب الضالة خلال شهر
ننشر أسماء مصابي حادث طريق مطروح - سيوة
لخلافات أسرية.. شقيق ينهي حياة شقيقه بملوي جنوب المنيا
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق مطروح - سيوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزارة الأوقاف تحتفي بيوم أفريقيا 2026

وزارة الأوقاف تحتفي بيوم إفريقيا 2026
وزارة الأوقاف تحتفي بيوم إفريقيا 2026
شيماء جمال

تحتفي وزارة الأوقاف بيوم أفريقيا الذي يحين في الخامس والعشرين من شهر مايو كل عام؛ احتفاءً بمبادرة عظيمة لمجموعة من اثنتين وثلاثين دولة أفريقية، اجتمع ممثلوها عام ١٩٦٣ لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية التي تطورت واتسعت حتى أصبحت "الاتحاد الأفريقي" حاليًا، فكانت لحظة تاريخية توّجَت جانبًا من كفاح أبناء القارة الطويل من أجل الحرية والتنمية والرخاء للجميع.

وزارة الأوقاف تحتفي بيوم إفريقيا 2026

وقد مضت وزارة الأوقاف على هدى الدولة المصرية في تعميق العلاقات المصرية الإفريقية على الأصعدة كافة. من هذا المنطلق، تبعث وزارة الأوقاف ببرقية تهنئة إلى نظيراتها في البلدان الإفريقية وإلى شعوب القارة كلها، داعيةً إلى ترقية مستويات التعاون والتآخي، وتجديد الالتزام بمبادئ الوحدة والتضامن، والاتحاد في مواجهة التحديات الراهنة من أوجه التطرف في الفكر الديني واللاديني، وظواهر المناخ، وشح الموارد وعلى رأسها المياه، وإنفاذ المبادرات النافعة وعلى رأسها المبادرة المصرية لإسكات البنادق في القارة، ومضافرة الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق أجندة الاتحاد الإفريقي ٢٠٦٣، بما يكفل للقارة استقلالية حقيقية، واستغلالاً أمثل للموارد، وحضورًا أقوى على الساحة الدولية، وبرًّا أوفى بشعوب القارة وتطلعاتها.

ويكتسي احتفال هذا العام بيوم أفريقيا أهميةً خاصة في ظل اختيار "قضية المياه" موضوعًا رئيسًا للاتحاد الأفريقي، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لضمان استمرارية الحياة، وصون مقدرات الشعوب الإفريقية، وتحقيق التكامل الإقليمي، فضلاً عن انعقاده في رحاب جامعة القاهرة التي لطالما ظلت منبع عطاء فكري علمي في شتى المجالات لخدمة القارة الأم وشعوبها؛ لتظل بذلك مصر نموذجًا يُحتذى في البر بقارتها التي تنتمي إليها جغرافيا وروحًا، ومحبةً وتنميةً، قولاً وفعلاً؛ والشواهد على ذلك لا تُحصى – من المعاونة في التحرر إلى درء التطرف، ومن بناء الجامعات إلى تطوير الزراعات، ومن المساعدة في الصناعات إلى تمكين الدول الصديقة من تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وفق قواعد القانون الدولي.

وستظل وزارة الأوقاف على عهدها في خدمة أبناء القارة بالمدد الفكري، وفرص الدراسة في الأزهر الشريف، والتدريب في أكاديمية الأوقاف الدولية، والارتقاء بالتعاون في نقل الخبرات في مجالات العلوم الشرعية والعربية وإدارة الأوقاف إلى بلدان القارة المحبة لقيم التعايش والإنصاف.

وزارة الأوقاف تحتفي بيوم إفريقيا 2026
الأوقاف وزارة الأوقاف يوم إفريقيا الأزهر العلوم الشرعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

الفراخ البيضاء بـ55 جنيه.. انهيار مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

دعاء يوم التروية

دعاء يوم التروية .. ردد أفضل 210 أدعية تقضي الحوائج وتزيد الأرزاق وتفك الكرب

منتخب مصر تحت 17

موعد مباراة مصر وتنزانيا في نصف نهائي أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما

كرتونة البيض

50 جنيها دفعة واحدة.. هبوط قوى في أسعار البيض الآن| كم سعر الكرتونة؟

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2026

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2026

الزمالك

خبير لوائح: كاف لن يمنح الزمالك استثناء للحصول على رخصة المشاركة في دوري الأبطال

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

ترشيحاتنا

فريق مصري

فريق مصري يبهر الجميع ويتوج بذهبية بطولة العالم للروبوتات في اليونان

صورة أرشيفية

استنفار بالمحافظات قبل العيد.. التنمية المحلية تتحرك لتأمين المواطنين وضبط الأسواق والمجازر

صورة أرشيفية

قطاع التخطيط والتنمية المحلية: المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة تمثل مشروعاً قومياً متكاملاً

بالصور

أسرار عمل الكباب المشوى في المنزل

طريقة عمل الكباب المشوى
طريقة عمل الكباب المشوى
طريقة عمل الكباب المشوى

أهمها كبد البقر.. أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم

أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم
أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم
أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم

هنا الزاهد تثير الجدل بفستانها من مهرجان كان

هنا الزاهد تثير الجدل بمهرجان كان
هنا الزاهد تثير الجدل بمهرجان كان
هنا الزاهد تثير الجدل بمهرجان كان

أكلات العيد.. الكبدة الإسكندراني في دقائق

من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق
من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق
من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد