أوقاف الغربية تعلن جاهزيتها لاستقبال المصلين في 465 ساحة لصلاة عيد الأضحى

اعتمد الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية اليوم ، خطة الساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

يأتي ذلك في إطار استعدادات المديرية لتهيئة الأجواء الإيمانية المناسبة لاستقبال جموع المصلين خلال أيام العيد المباركة.

جاهزية صلاة عيد الأضحى

وأكدت المديرية الانتهاء من تجهيز الساحات وتوفير جميع المتطلبات اللازمة بها، مع تكليف الأئمة والخطباء الأساسيين والاحتياطيين؛ لضمان إقامة شعائر صلاة العيد في أجواء يسودها التنظيم والسكينة والفرحة، بما يعكس رسالة وزارة الأوقاف في خدمة بيوت الله ونشر الفكر الوسطي المستنير.

استعدادات أوقاف الغربية

وبلغ إجمالي عدد الساحات المعتمدة على مستوى المحافظة (465) ساحة، جرى توزيعها جغرافيًّا لتغطية مختلف المراكز والقرى تيسيرًا على المواطنين، وذلك على النحو التالي:

إدارة أوقاف قطور: 53 ساحة.

إدارة أوقاف طنطا أول: 39 ساحة.

إدارة أوقاف كفر الزيات: 49 ساحة.

إدارة أوقاف ثان المحلة: 34 ساحة.

إدارة أوقاف المحلة أول: 54 ساحة.

إدارة أوقاف بسيون: 42 ساحة.

إدارة أوقاف زفتى: 68 ساحة.

إدارة أوقاف طنطا ثان: 46 ساحة.

إدارة أوقاف سمنود: 29 ساحة.

إدارة أوقاف السنطة: 51 ساحة.

كما يبلغ عدد المساجد الحكومية التي تُقام بها صلاة العيد (3400) مسجد، بالإضافة إلى (10) ساحات رئيسية ومهمة على مستوى المحافظة.

جهود أوقاف الغربية

وتواصل مديرية أوقاف الغربية متابعتها الميدانية المستمرة لكافة الساحات والمساجد؛ لضمان الجاهزية الكاملة وحسن التنظيم، بما يُسهم في توفير أجواء إيمانية تليق بهذه المناسبة المباركة، ويُيسر على المواطنين أداء شعائرهم في أجواء من الأمن والطمأنينة والسكينة.