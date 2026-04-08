مواجهة الثأر.. ليفربول يبحث عن رد الاعتبار أمام سان جيرمان

تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب «حديقة الأمراء» في العاصمة الفرنسية، حيث يستقبل باريس سان جيرمان نظيره ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، في مواجهة مرتقبة ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

ويدخل الفريق الباريسي اللقاء وهو في حالة فنية مميزة تحت قيادة مدربه لويس إنريكي، بعدما واصل نتائجه القوية محليًا، وقدم عروضًا هجومية لافتة تعكس جاهزيته لخوض التحديات القارية بثقة كبيرة.

في المقابل، يسعى ليفربول بقيادة مدربه آرني سلوت لتجاوز آثار الخروج القاسي من كأس الاتحاد الإنجليزي، واستعادة توازنه سريعًا في البطولة التي تمثل أمله الأبرز هذا الموسم، خاصة مع تواجد النجم المصري محمد صلاح ضمن صفوفه.

ورغم التراجع الأخير، يمتلك الفريق الإنجليزي خبرة كبيرة في البطولة القارية، حيث نجح في بلوغ هذا الدور بعد عودة قوية أمام جالاتا سراي، ما يعزز من حظوظه في تقديم رد فعل قوي خلال المواجهة المرتقبة.

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا، نظرًا للتاريخ القريب بين الفريقين، بعدما نجح باريس سان جيرمان في إقصاء ليفربول من النسخة الماضية في طريقه نحو التتويج باللقب، وهو ما يمنح اللقاء أبعادًا تنافسية إضافية.

ومن المنتظر أن تشهد المواجهة صراعًا تكتيكيًا قويًا، في ظل رغبة كل فريق في تحقيق نتيجة إيجابية قبل موقعة الإياب، وسط ترقب كبير من جماهير الكرة الأوروبية لقمة تعد من الأبرز في هذا الدور.