نشوى الشريف تكشف لـ«صدى البلد» أبرز تحديات الموازنة العامة للدولة

أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة تواجه تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع تكلفة خدمة الدين، الضغوط التضخمية، إضافة إلى زيادة الإنفاق العام، مشيرة إلى أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب خطة متكاملة توازن بين استقرار الاقتصاد وحماية المواطنين.



وأوضحت "الشريف" خلال حوارها لـ" صدى البلد" أن الحل يكمن في زيادة الإنتاج الوطني وترشيد الإنفاق وتوسيع القاعدة الاقتصادية، مع التأكيد على ضرورة عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وأضافت عضو البرلمان أن الموازنة تحتاج إلى استراتيجيات دقيقة لضمان استمرار القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة محدودي الدخل، وحماية الاستقرار الاجتماعي.

نشوى الشريف، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال حوارها لصدى البلد



كما شددت على أهمية تكامل السياسات المالية مع برامج الحماية الاجتماعية، لضمان أن أي إجراءات مالية تتخذها الدولة تصب في صالح المواطن ، بما ينعكس بشكل إيجابي على حياته اليومية، مؤكدة أن التوازن بين ضبط الإنفاق وتحفيز الاقتصاد المحلي الطريق الأمثل لمواجهة الضغوط الاقتصادية الحالية.