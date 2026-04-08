حرب سوشيال ميديا.. سخرية إيرانية من ترامب بعد إعلان وقف إطلاق النار

أثارت تغريدة نشرها الحساب الرسمي للقنصلية الإيراني في مدينة النجف في العراق، الساخر من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول وقف إطلاق النار، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء في التغريدة: "مرحبا، نحن نكتب إليكم من العصر الحجري ونسيطر على مضيق هرمز"، في رسالة واضحة تحمل سخرية من السياسة الأمريكية وتأكيداً على قدرة إيران الاستراتيجية في المنطقة.

نحن نكتب اليكم من العصر الحجري و نسيطر على مضيق هرمز https://t.co/mzYfKvTzMe — Iranian Consulate in Najaf (@IraninNajaf) April 8, 2026

وقد فسر محللون سياسيون التغريدة على أنها محاولة لإظهار القوة الإقليمية الإيرانية، خصوصاً في ظل التوترات المستمرة بين واشنطن وطهران.

كما اعتبرت التغريدة رسالة رمزية تؤكد السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية في العالم والممر الرئيسي لشحنات النفط العالمية.

وسجلت التغريدة انتشاراً واسعاً بين مستخدمي الشبكات الاجتماعية، الذين انقسموا بين من اعتبرها دعابة سياسية وبين من رأى فيها تأكيداً على التوترات الحقيقية بين الطرفين.

ويشير خبراء إلى أن إيران تعتمد على مثل هذه الرسائل لتعزيز موقفها النفسي والسياسي، خصوصاً في سياق مفاوضات تتعلق بوقف التصعيد العسكري.

ويعكس أسلوب السخرية الإيراني نمطاً حديثاً في الإعلام الرسمي لإظهار موقف متماسك وهادئ، رغم التوترات الإقليمية الكبيرة.

وتأتي هذه السخرية في أعقاب إعلان ترامب عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، في إطار مساعٍ لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع.

وبحسب ما تم تداوله، فإن الاتفاق يستهدف تهدئة العمليات العسكرية وفتح المجال أمام مسار تفاوضي، وسط ضغوط دولية متزايدة لتفادي تفاقم الأزمة.