مفاجأة.. النسخة الفارسية من خطة وقف الحرب في إيران تختلف عن «الإنجليزية» بشأن اليورانيوم

تضمّنت النسخة الفارسية من خطة وقف إطلاق النار الإيرانية، المكونة من 10 نقاط، عبارة "قبول التخصيب" فيما يتعلق ببرنامجها النووي، وهو ما غاب عن النسخ الإنجليزية التي وزعها الدبلوماسيون الإيرانيون على الصحفيين.

وقالت وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية، إنه لم يتضح على الفور سبب غياب هذه العبارة.

مع ذلك، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح بأن إنهاء البرنامج النووي الإيراني بالكامل يُعدّ نقطة محورية في الحرب.

بعد أن أصدرت إيران خطتها المكونة من عشر نقاط، وصفها ترامب بأنها مُزيّفة، دون تقديم أي تفاصيل.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، صرح السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، أحد أشدّ المؤيدين للعمل العسكري في إيران في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الكونجرس سيحتاج إلى الموافقة على أي مقترح لإنهاء الحرب.

وكتب “جراهام” على منصة “إكس”: "فيما يتعلق بمقترح النقاط العشر الإيراني لإنهاء الحرب، أتطلع إلى مراجعته في الوقت المناسب وتقديمه إلى الكونجرس للتصويت عليه، كما فعلنا مع خطة العمل الشاملة المشتركة التي أبرمها أوباما"، في إشارة إلى الاتفاق النووي الأمريكي الإيراني لعام 2015.

وأضاف “جراهام”: "أود التأكيد مُجدّداً على أنه من وجهة نظري، يجب أن تسيطر الولايات المتحدة على كل أونصة من اليورانيوم عالي التخصيب، الذي يبلغ وزنه حوالي 900 رطل، وأن تسحبه من إيران لمنعها في المستقبل من امتلاك قنبلة قذرة أو العودة إلى تخصيب اليورانيوم".