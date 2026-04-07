الأرصاد تحذر من تقلبات جوية غدا.. أمطار رعدية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الأربعاء، الموافق 08 أبريل 2026، حيث تشير التنبؤات إلى سيادة طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يكون حاراً على جنوب الصعيد، ومائلاً للبرودة إلى بارد خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة



من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى ومناطق الوجه البحري درجة حرارة عظمى تبلغ 24 درجة مئوية وصغرى 14 درجة، بينما تشهد السواحل الشمالية درجات حرارة تقارب 21 للعظمى و13 للصغرى. وفي الجنوب، يرتفع مؤشر الحرارة ليسجل في شمال الصعيد 25 درجة، بينما تصل العظمى في جنوب الصعيد إلى 29 درجة مئوية.

شبورة مائية وأمطار رعدية



حذرت الهيئة من ظهور شبورة مائية كثيفة أحياناً في الصباح الباكر (من الساعة 4 إلى 9 صباحاً) على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، شمال الصعيد، ووسط سيناء.

أما فيما يخص الأمطار، فتشير خرائط الطقس إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث تصل لـ 20% على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، قد تتطور إلى رعدية أحياناً خاصة على محافظات السواحل الشرقية وسيناء. كما تمتد فرص الأمطار الخفيفة بنسب ضعيفة جداً إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر.

نشاط للرياح وتحذيرات عاجلة



توقعت الأرصاد نشاطاً للرياح على كافة الأنحاء بسرعة تتراوح بين 30 إلى 40 كم/ساعة، وقد تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة في شمال وجنوب الصعيد، محافظة البحر الأحمر، سيناء، والمناطق المكشوفة من السواحل الشمالية الغربية.

وأصدرت الهيئة تحذيراً خاصاً بشأن السحب الرعدية، موضحة أنها قد يصاحبها:

نشاط رياح قوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

احتمال لضربات البرق وفرص لتساقط حبات البرد في بعض المناطق.

واختتمت الهيئة بيانها بمناشدة المواطنين والجهات المعنية اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة التحديثات الدورية لخرائط الطقس.