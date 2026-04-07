الأرصاد الجوية تعلن مفاجأة بحالة الجو بداية من الخميس حتى شم النسيم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بمرور منخفض جوي في طبقات الجو، وأن هذا يعزز فرص سقوط الأمطار على بعض المحافظات، وأن محافظتي البحيرة والإسكندرية شهدتا أمطارًا خلال الساعات الماضية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية روان أبو العينين، أن الساعات المقبلة ستشهد انخفاضًا في الأمطار على المحافظات الساحلية، وأن ما تمر به الحالة الجوية حالة سريعة، وأن البلاد ستشهد غدًا استقرارًا في الأحوال الجوية.

وكشفت أن البلاد ستشهد يوم الخميس ارتفاعًا في درجات الحرارة، وأنها ستستمر من الخميس حتى يوم الاثنين، يوم الاحتفال بشم النسيم، كما أن هناك بعض المحافظات ستشهد بعض العواصف الجوية خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت أن على الجميع الحذر من فارق درجات الحرارة بين فترتي المساء والظهيرة، ولذلك يجب توخي الحذر، وطالبت المواطنين بعدم ارتداء الملابس الصيفية حتى لا يصابوا بنزلات البرد.