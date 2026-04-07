تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة.. ما القصة؟

حالة من الجدل خلال الفترة الأخيرة عن حالة الطقس في مصر، وخاصة بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس في مصر، وسط تردد عن تعرض البلاد لحالة من الطقس السيء مع نهاية الأسبوع الحالي.

الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية المصرية، خرجت بـ بيان جديد عن تفاصيل طقس الغد، حيث يسود أجواء باردة في الصباح الباكر، دافئة إلى مائلة للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حارة على جنوب الصعيد، باردة ليلاً.

وتنتشر الشبورة المائية من الساعة 4 إلى 9 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وتوجد​ فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، وقد تغزر أحيانًا وتكون رعدية على بعض المناطق على فترات متقطعة.

وتشهد مناطق من محافظات القاهرة الكبرى وخليج السويس وسيناء وجنوباً على "حلايب - شلاتين" ​فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على على فترات متقطعة.

وتنشط رياح تتراوح سرعتها من (30 إلى 40) كم/س على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء على فترات متقطعة.

سحب رعدية ورياح نشطة

وأطلقت الأرصاد المصرية تحذير هام، فقد يصاحب السحب الرعدية الآتي:

- نشاط رياح قوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق.

- حتمال ضربات البرق وقرص تساقط حبات البرد على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا ، على النحو التالي:

- الطقس فى القاهرة

العظمى 25 درجة.

الصغرى 15 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 22 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس فى مطروح

العظمى 20 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 29 درجة.

الصغرى 16 درجة.

- الطقس فى قنا

العظمى 31 درجة.

الصغرى 17 درجة.

- الطقس فى أسوان

العظمى 32 درجة.

الصغرى 19 درجة.