عاطف سالم: تل أبيب دربت عناصر داخل طهران... فيديو

أكد السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، أن تل أبيب تُجهز للحرب الإيرانية منذ عام 2009، بهدف ضرب الإمكانيات النووية لدى إيران.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن التوقعات الإسرائيلية للرد الإيراني تحققت، حيث نفذت طهران سيناريو الرد المباشر على إسرائيل مع توسيع نطاق الاستهداف ليشمل الخليج.

وأضاف أن عام 2023 شهد عقد مؤتمر قومي في إسرائيل ركز بشكل كامل على إيران، وعدم السماح لها بإنتاج سلاح نووي، موضحًا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير فريقه الحكومي لتحقيق التوافق مع رؤيته بشأن ضرب إيران، ووضع نحو 170 شرطًا، تم تنفيذ عدد كبير منها.

وأشار إلى أن نتنياهو، عند تشكيل حكومة اليمين المتطرف، اشترط التوجه نحو ضرب إيران، لافتًا إلى أن الفترة من 2010 إلى 2020 شهدت سلسلة من الاغتيالات داخل إيران، مؤكدًا أن بعض العناصر داخل إيران تم تدريبها في إسرائيل ودول أخرى.