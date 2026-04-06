نعمان أبو عيسى: التصعيد الأمريكي ضد إيران يعقد فرص التهدئة ويهدد البنية التحتية بالمنطقة

أكد الدكتور نعمان أبو عيسى، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، أن الخلاف بين واشنطن وطهران وصل إلى مرحلة شبه انعدام الثقة، مع استمرار الرئيس دونالد ترامب في إطلاق التهديدات والتصعيد ضد إيران.

وقال نعمان أبو عيسى، خلال تصريحات لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن التوتر قد يمس البنية التحتية الإيرانية خلال الأيام القادمة، وقد يتوسع تأثيره ليشمل المنطقة بأكملها إذا تصاعدت الأزمة.

وتابع أن الرسائل الأخيرة من البيت الأبيض لم تضف جديدًا، باستثناء الإشادة بالعملية التي تمكن خلالها الجيش الأمريكي من إنقاذ قائدي طائرة أسقطت مؤخرًا.