نحميهم بجنودنا وتخلو عنا.. ترامب يفتح النار على الناتو واليابان وكوريا الجنوبية

شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا لاذعًا على حلفاء الولايات المتحدة الذين زعم ​​أنهم "لم يُساعدونا" في الحرب مع إيران، وذكر أسماءهم صراحةً.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "اليابان لم تُساعدنا، وأستراليا لم تُساعدنا، وكوريا الجنوبية لم تُساعدنا، ثم يأتي حلف الناتو - حلف الناتو لم يُساعدنا".

وأضاف ترامب، مُتحدثًا عن المساعدة الأمريكية لهذه الدول: "لدينا 50 ألف جندي في اليابان لحمايتها من كوريا الشمالية؛ ولدينا 45 ألف جندي في كوريا الجنوبية لحمايتها من كيم جونج أون".

ثم أشاد ترامب ببعض دول الخليج العربي، مُقرًا بأن مشاركتها مرتبطة بقربها من منطقة النزاع: "كانت السعودية ممتازة، وقطر ممتازة، والإمارات ممتازة، وكذلك البحرين والكويت".